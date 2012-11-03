T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mısır'da 4500 yıllık prenses mezarı bulundu

Mısır'da bulunan kalıntının üzerinde, 'Kral'ın kendi kanından, kudretli Tanrı'ya saygılı, sevgili kızı' şeklinde bir yazı bulunduğu belirtildi

03 Kasım 2012 11:03

Çek arkeologlar tarafından Kahire yakınlarında eski Mısır uygarlığından kalma Ebusir nekropolünde (anti mezarlık) bir prensese ait mezarlığın kalıntılarının ortaya çıktığı açıklandı. Söz konusu kalıntıların 4500 yılıkk olduğu belirtildi.

Mısır'ın başkenti olan Kahire yakınlarında bulunan kalıntılarda, kayalara kazılı hiyerogliflerde, beşinci hanedanlık döneminden (M.Ö 2500-2350 yılları) prensesin, “Kral'ın kendi kanından, kudretli Tanrı'ya saygılı, sevgili kızı” şeklinde bir yazı olduğu belirtildi.

Mısır Arkeoloji İdaresi, nekropolde ayrıca çok sayıda küçük heykelcik, bir koridor, bir yapma kapı ve dört adet desenli payanda bulunduğunu bildirdi.

Beşinci Hanedan döneminden kalan firavunların büyük hasar görmüş piramitlerinin yanında Ebusir nekropolünde üst düzey memurlara ait mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Ebusir nekropolünün, Gize piramitlerinin güneyinde çöl kenarında yer aldığı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

arkeologkahirekalıntımısırebusir nekropolü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24