Mısır'da 4500 yıllık prenses mezarı bulundu

Çek arkeologlar tarafından Kahire yakınlarında eski Mısır uygarlığından kalma Ebusir nekropolünde (anti mezarlık) bir prensese ait mezarlığın kalıntılarının ortaya çıktığı açıklandı. Söz konusu kalıntıların 4500 yılıkk olduğu belirtildi.

Mısır'ın başkenti olan Kahire yakınlarında bulunan kalıntılarda, kayalara kazılı hiyerogliflerde, beşinci hanedanlık döneminden (M.Ö 2500-2350 yılları) prensesin, “Kral'ın kendi kanından, kudretli Tanrı'ya saygılı, sevgili kızı” şeklinde bir yazı olduğu belirtildi.

Mısır Arkeoloji İdaresi, nekropolde ayrıca çok sayıda küçük heykelcik, bir koridor, bir yapma kapı ve dört adet desenli payanda bulunduğunu bildirdi.

Beşinci Hanedan döneminden kalan firavunların büyük hasar görmüş piramitlerinin yanında Ebusir nekropolünde üst düzey memurlara ait mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Ebusir nekropolünün, Gize piramitlerinin güneyinde çöl kenarında yer aldığı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)