45 TL'ye akıllı telefon!

Kanada'lı üretici DataWind ve Hint servis sağlayıcı Reliance Communications yaklaşık olarak 15 dolara (999 rupi) mal olacak bir akıllı telefon projesi için işbirliği yapıyor.

Economic Times'ın haberine göre, Android işletim sistemiyle çalışmayacak olan telefon, Linux tabanlı olacak ve büyük olasılıkla sadece 2G bağlantıyı destekleyecek. Rapor ayrıca cihazın Hindistan'da 28 Aralık tarihinde raflarda olacağını da belirtiyor.

DataWind ucuz donanım geliştirme işine hiç yabancı değil. Firma, 2011 yılında Hindistan'daki okullar için 37.99 dolara satılan 7 inçlik Aakash tableti geliştirmişti. Şu anda şirket tarafından sunulan en ucuz telefon 45 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor.