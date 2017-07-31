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Yaşam

"4,5 milyon Yemenli çocuk yeni dönemde okulsuz kalacak"

UNICEF, "Öğretmenlerin bir senelik maaşları ödenmezse yaklaşık 4,5 milyon Yemenli çocuk yeni dönemde okulsuz kalacak" açıklaması yaptı

31 Temmuz 2017 21:02

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de çalışanların maaşlarının ödenememesi nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü çok sayıda okulun, yeni öğretim döneminde kapılarını açamayacağı konusunda uyardı.

UNICEF tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin bir senelik maaşları ödenmezse yaklaşık 4,5 milyon Yemenli çocuk yeni dönemde okulsuz kalacak" ifadesi kullanıldı.

Yemen'de hükümet karşıtı Husilerin kontrol altına aldığı bölgelerde gelir kaynaklarına el koyması nedeniyle Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu personeli ile öğretmenlerin geçen senenin son aylarından bu yana maaşlarını alamadığı ifade ediliyor.

Başkent Sana'daki Eğitim-Öğretim Sendikası da öğretmenlerin 9 aydır maaşsız çalıştıklarına işaret ederek, eğitim çalışanlarına açık grev çağrısında bulunmuştu.

Yemen, iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

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