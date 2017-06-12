45. İstanbul Müzik Festival'inde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Müzik Festivali birbirinden farklı mekânlarda eşsiz deneyimler sunan programıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Klasik müziğin sınırlarını aşan “Mozart’tan Ellington’a” dinletisiyle başlayacak olan etkinlik kapsamında bu hafta Süreyya Operası’ndaki Yıldızlarla Oda Müziği ve Ebène Quartet & Matthias Goerne konserleriyle devam edecek.

Ayrıca klasik müziğin çığır açan ismi Phillip Glass 11. Senfonisi'nin Türkiye prömiyerini yapacak. Dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say solo piyano programıyla yer alacak.

45. İstanbul Müzik Festivali'nde bu hafta program şöyle:

12 Haziran Pazartesi 21:00 Aya İrini Müzesi: Mozart'tan Ellington'a

Günümüzün en çok ilgi uyandıran caz piyanistlerinden Yaron Herman, müzikal sınırları keşfetme aşkıyla bir araya gelen genç ve virtüöz müzisyenlerden oluşan Geneva Camerata (GECA) ve şefi David Greilsammer ile güçlerini birleştirecek. Barok'tan Klasik Dönem'e, çağdaş müzikten caza geniş köprüler kuran sıradışı bir performansla festival temasının en iyi örneklerinden birini sunacak.

13 Haziran Salı 20:00 Süreyya Operası: Yıldızlarla Oda Müziği; Jean Marc Phillips & Guy

Başarılı kemancı Jean Marc Phillips, efsane çellist Rostropoviç'in gözbebeği Xavier Phillips ve ünlü Beethoven yorumcusu piyanist François-Frédéric Guy festivalde bir araya gelerek, Brahms, Mendelssohn ve Beethoven eserlerinden oluşan heyecan verici bir repertuarla müzikseverlerle buluşacak.

14 Haziran Çarşamba 20:00 Süreyya Operası: Ebéne Quartet & Mattias Goerne: 'Schubert Liedler'

Süreyya Operası bu konserde, usta Schubert yorumcusu Matthias Goerne ve benzersiz enerjisi ile Ebène Quartet'in yeni bir düzenlemeyle sunacakları Schubert lied'lere ev sahipliği yapacak.

2016 yılında aynı projeyle başarılı bir kayıt gerçekleştiren Ebène Quartet ve Matthias Goerne'ye Academie de Contrebasse'ın kurucusu kontrbasçı Laurène Durantel'in konuk sanatçı olarak eşlik edeceği bu konser tüm oda müziği ve lied severler için kaçırılmaması gereken bir müzikal buluşma.

15 Haziran Perşembe 20:00 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı: Fazıl Say

25 yılı aşkın bir süredir, giderek daha karmaşık şekilde yapılanan klasik müzik dünyasında tüm müzikseverlere eşine ender rastlanan bir şekilde dokunabilen Fazıl Say, 2015'teki Mozart Maratonu'ndan sonra bu sefer Chopin, Erkin, Debussy ve Saygun'un eserlerinden oluşan bir programla festival izleyicisinin karşısında.

16 Haziran Cuma 20:00 Aya İrini Müzesi: Philp Glass 11. Senfoni Prömiyeri

2011'den bu yana, önde gelen yerli ve yabancı bestecilere verdiği eser siparişleriyle klasik müzik repertuvarının zenginleşmesine büyük katkıda bulunan İstanbul Müzik Festivali, klasik müzikte yeni bir dönem başlatan ve 2017 yılında 80. yaşını kutlayan Philip Glass'ın Bruckner-Linz Orkestrası ve Queensland Senfoni Orkestrası ile ortak siparişçisi olduğu11. Senfonisi ile Keman ve Viyolonsel İçin İkili Konçertosu'nun Türkiye'deki ilk seslendirilişlerini gerçekleştireceği baştan sona bir prömiyer akşamı sunacak.

17 Haziran Cumartesi 18:00 Süreyya Operası: Festivalin genç solisti

İstanbul Müzik Festivali’nin beşincisini gerçekleştirdiği “Festival Genç Solistini Sunar” programı çerçevesinde bu yıl viyola dalında yapılan seçmeleri kazanan İris İçellioğlu, Süreyya Operası’nda, Hakan Şensoy yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak.

17 Haziran Cumartesi 21:00 Bomontiada: Sampling Baroque

İstanbul Müzik Festivali kapsamında büyük ilgi gören ücretsiz konserler bu yıl da devam ediyor. "Yeni pop: Barok!" sloganı ile günümüzün önde gelen festivalleri ve konser salonlarını fetheden Musica Sequenza ve alanının en yaratıcımüzisyenlerinden Burak Özdemir bomontiada’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu konserde bir araya gelecek.

Handel'e adanan projenin yanı sıra Özdemir'in Bach'a olan kişisel saygısını sunduğu Sessiz Kantat çalışması festival izleyicilerine klasik müziğe yepyeni ve sıradışı bir yaklaşımı tanıyacakları bir müzikal deneyim sunuyor.

18 Haziran Pazar 20:00 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Saray Gala Konseri: Pumeza Matshıkıza & İlker Arcayürek

Bu sene 25. yılını tamamlayan Tekfen Filarmoni Orkestrası, La Scala Tiyatrosu'ndan BBC Proms'a, çıktığı her sahnede "herkesin kalbini çalan" Güney Afrikalı lirik soprano Pumeza Matshikiza ve 2016 Hugo Wolf Akademisi Şan Yarışması birincisi tenor İlker Arcayürek ile kutlama tadında bir konserde buluşuyor.