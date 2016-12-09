4,5 aydır tutuklu olan Gazeteci Zehra Doğan ilk duruşmada tahliye edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kadın haber ajansı JİNHA’nın editörü Zehra Doğan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.

Doğan, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

"Gazeteci Zehra Doğan neden tutuklu?"

"Sinmedim, yılmadım ve daha çok şey öğrenerek çıktım"

Zehra Doğan kaldığı Mardin E tipi Cezaevi’nden işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışı Zehra Doğan Evrensel'e konuştu. Doğan şunları söyledi:



“Duruşmada, ‘örgüt üyeliği’nden beraatim istenirken, ‘örgüt propagandası’ndan ceza almam istendiğinde tahliye olacağımı düşünemedim. Öyle bir döneme geldik ki, absürd gerekçelerle insanlar tutuklu kalıyor. Sevinçliyim. Özellikle Evrensel gazetesine çok teşekkür ederim. Evrensel gezetesi benim için büyük bir moral kaynağıydı. Hem içeride hem bu süreçte hem yanımda oldu. Şundan da eminim ki Evrensel sadece beni değil içeride olan tüm tutuklu gazetecileri de yalnız bırakmamıştır. Evrensel Metin Göktepe’nin ardılı, Özgür Gündem, Musa Anter’in ve JINHA, Gurbeteli Ersöz’ün... Buralarda gazetecilik yapanlar bir daha bu mesleği bırakamazlar. Biz bu gururu hep birlikte hep taşıyacağız.



İçeride çok sayıda gazeteci var. Benim diyeceğim bu gazeteci meslektaşlarımızı unutmayalım, yalnız bırakmayalım. Cezaevi benim yaşamımı değiştiren bir yanı da oldu. Komünal bir yaşam vardı, çok güzel tanrıça, bilge kadınlar vardı içeride. Onların bana kattıklarını da unutmayacağım. Bu 5 aya yakın süreçte sinmedim, yılmadım ve daha çok şey öğrenerek çıktım. Şimdi daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde gazeteciliğe devam edeceğim için çok mutluyum."

4.5 aydır tutuklu

Zehra Doğan, “hakkınızda ifade var” denilerek Mardin’de gözaltına alınmış, 23 Temmuz’da da “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanmıştı.

JİNHA editörlerinden olan Doğan, 4.5 aydır Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuluyordu.

Zehra Doğan, 18’incisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde “Yazılı Haber Ödülü”nü kazanmıştı.

Doğan, 3 Mart 2015 tarihinde yayınlanan “Ezidi Kadınların Çığlığı” başlıklı haberiyle ödüle layık görülmüştü. Ödülünü ise Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’nin elinden almıştı.