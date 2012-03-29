4+4+4 görüşmelerinde '28 Şubat' gerginliği

TBMM Genel Kurulunda, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin 1. bölümünde yer alan 8 madde kabul edildi. Görüşmelerde, AKP'yle MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ve temel yasa olarak ele alınan kanun teklifinin 1. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

''Teklifin milli eğitim sisteminin bütününü değiştirdiği ve bir reform niteliğini taşıdığı'' yönünde bir ifadesinin bulunmadığını dile getiren Dinçer, milli eğitim sisteminin bir çok ögeden oluştuğuna dikkati çekti. Dinçer, söz konusu teklifin yalnızca bu sistem içinde yapısal bir değişikliği getireceğini vurguladı.

Ömer Dinçer, ''Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda kaç yönetici, eğitimci kökenli değil?'' sorusuna, ''Ben size soruyum: Eğitimci olmak profesyonel yönetici olmak anlamına mı geliyor? Müsteşar ve yardımcıları daha çok strateji geliştirmeyi bilen, bilimsel analizler yapacak kişilerden oluşur. Bizim grup başkanlıklarımızda göreve gelen arkadaşlarımızın her biri en az 5 yıl öğretmenlik yaptı. Onların pek çoğuna lisans üstü eğitim ve yabancı dil şartı da konuldu. Müsteşar ve yardımcıları seviyesinde eğitim sektöründen gelmeyen sadece 3 kişi var. Bu sizce çok mu?'' yanıtını verdi.

Görüşmelerde, AKP'yle MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Değişiklik önergesi üzerine söz alan MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, ''Sizin ayaklarınızın titrediği günlerde, 28 Şubat baskısına karşı biz saf tutuyorduk'' cümlesine AKP sıralarından tepki geldi. Bu arada Adan ile AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine, AKP milletvekilleri araya girdi.

MHP sıralarındaki milletvekilleri de AKP sıralarına yönelince, her iki partinin milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner de ''Yok hükmündedir'' dediği teklif metnini kürsüde yırttı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, teklifin 8. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi Verilen aranın ardından Komisyon ve Hükümetin yerine oturmaması üzerine Yakut, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.