4+4+4 görüşmelerine 'gerginlik' arası

Meclis Genel Kurulu'ndaki kademeli eğitim sistemi görüşmelerine çıkan gerginlik nedeniyle ara verildi.
Dün yapılan görüşmelerde CHP'li Kulkuloğlu ile AK Partili Çavuşoğlu arasında 'küfür' tartışması yaşanmıştı.
TBMM Genel Kurulu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa teklifini görüşüyor. Yasa teklifinin 1. maddesi kabul edilirken oturuma yaşanan gerginlik nedeniyle ara verildi.
Genel Kurul'da bugünkü görüşmeler sırasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. AK Partili vekillerle MHP'li vekiller arasında çıkan gerginlik nedeniyle oturuma ara verildiği bildirildi.