43 öğrencinin hikayelerini kitaplaştırdı

Öğrencilerin kaleme aldığı ve 45 hikayeyi içerisinde barındıran “Beş Bin Yıllık Serüven” isimli kitap Çukurova 13'üncü Kitap Fuarı’nda yerini aldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Hamdullah Kesen’in haberine göre Adana Vakıfbank Ortaokulu tarafından hazırlanan Minik Yazarlar Projesi kapsamında, öğrenciler bir ilke imza atarak, 43 öğrencinin katılımıyla 45 farklı hikayeyi kaleme aldı. Öğrencilerin kaleme aldığı hikayeler tek tek öğretmenler tarafından tek tek değerlendirmeye alındı. Gerekli düzenlemeler ve izinlerin alınmasıyla hikayelerin kitaplaştırılmasına karar verildi.

Okul öğretmenlerinin destekleriyle bu hikayeler, basıma hazır hale getirildi. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından kitabın adı, “Beş Bin Yıllık Serüven” olarak kararlaştırıldı. Kitap, basım ardından Çukurova Kitap Fuarı’nda yerini aldı.

Fuar alanında açılan standa yer alan Adana Vakıfbank Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zuhal Erdem, kitap hakkında bilgi verdi. Minik Yazarlar Projesi‘nin 2 yıldır sürdüğünü dile getiren Erdem, kitabın bütün öğrencilere tavsiye edebilecekleri bir eser olduğunu söyledi.