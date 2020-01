43. İstanbul Müzik Festivali programı belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Borusan Holding sponsorluğunda düzenlediği 43. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki programı, 3 Şubat Salı sabahı düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.



43. İstanbul Müzik Festivali, “Kültürel Manzaralar” temasıyla 31 Mayıs-29 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



İKSV’nin resmi konaklama sponsoru Martı Istanbul Hotel’de düzenlenen basın toplantısına, konuşmacı olarak, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik katıldı.



İki dünya prömiyeri ile üç Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak olan festivalde senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler, resitaller olmak üzere toplam 27 konser yer alıyor. 43. İstanbul Müzik Festivali 600'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak.



43. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI

AÇILIŞ KONSERİ: BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

31 Mayıs Pazar | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 19.00

Dünya Prömiyeri



43. İstanbul Müzik Festivali, besteci, keman virtüözü ve şef Hasan Niyazi Tura’ya festival tarafından sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeriyle başlıyor. Bu özel gecede, Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Dmitri Shostakovich’in 2. Piyano Konçertosu’nda ( Fa Majör, Op. 102) yurtdışındaki pek çok yarışmadan ödüllerle dönen genç piyanist Can Çakmur’a eşlik edecek. Henüz 18 yaşında olan Çakmur, 2010’da X. Les Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes yarışmasında finale kalmasının ardından dikkatleri üzerine çekti. 2012’de 22. Uluslararası Roma Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülen piyanist, bu tarihten bir yıl sonra Güher & Süher Pekinel'in Pekinel Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler programına kabul edildi. Ardından 2014 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Yılın Genç Müzisyeni, 4. Franz Liszt Genç Piyanistler’de üçüncülük ve Bartok özel ödülü gibi pek çok başarısıyla adından bahsettirdi. Tam 12 yıldır İKSV’nin sürekli orkestrası olan BİFO ise bugüne kadar birbirinden değerli yıldız solistlere eşlik ederken festivalde kolaylıkla unutulmayacak dünya prömiyerlerine imza attı. Açılış konseri Tura’nın Çanakkale Savaşı’nın 100. yılına ithafen, Çanakkale gazisi dedesi anısına yazdığı festival siparişi eseriyle başlayacak; festivalin bu yılki teması "Kültürel Manzaralar"a atıfta bulunan Modest Mussorgsky’nin Bir Sergiden Tabloları ile tamamlanacak. Konser öncesinde ayrıca, Prof. Filiz Ali’ye 43. İstanbul Müzik Festivali’nin “Onur Ödülü” takdim edilecek.

BERLİN FİLARMONİ'NİN 12 ÇELLİSTİ

1 Haziran Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.30

Türkiye Prömiyeri

"Muhteşem On iki" (Die Welt) diye de anılan 12 Çellist, dünyanın en önemli orkestralarından Berlin Filarmoni’nin viyolonsel grubundan oluşuyor. 12 Çellist bu özelliğiyle bir orkestranın belirli bir çalgı grubundan oluşan tek topluluk olma niteliğini taşıyor. 1972'den bugüne, zaman içinde üyeleri değişmekle birlikte, devamlılık ve yeniliğin son derece başarılı bir bileşimini sergileyen topluluk, orkestra çalışmalarının olmadığı dönemlerde verebildiği kısıtlı sayıdaki konserle aynı zamanda nadir de bulunan bir değerdir. Bazen Berlin’de, fakat daha ziyade Amerika’dan Japonya’ya dünyanın başka merkezlerinde sahneye çıkan 12 Çellist, 2015 yılı boyunca vereceği on üç konserde Almanya'nın çeşitli festivallerinin yanı sıra İngiltere, İtalya, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg’da dinleyicilerle buluşacak. 12 Çellist, 43. İstanbul Müzik Festivali'nde de 1 Haziran Pazartesi günü Aya İrini Müzesi'nde olacak. Bu konserde Almanya’da yaşayan besteci Tayfun Erdem’in Mavi Kelebeklerin Marşı isimli eserinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

KREMERATA BALTICA & GIDON KREMER: "Rus Mevsimleri ile Amerikan Mevsimleri"

2 Haziran Salı | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.30

Türkiye Prömiyeri

Bu yılın festival teması “Kültürel Manzaralar”a uygun tasarlanmış Rus Mevsimleri ile Amerikan Mevsimleri başlıklı konserde hem solist hem de şef olacak Gidon Kremer’e Kremerata Baltica eşlik edecek. 2 Haziran Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki konserde iki Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek. Philip Glass’ın Amerikan Dört Mevsimi’ne Amerikan avangart sinemasının babası kabul edilen Jonas Mekas ile çeşitli mültimedya sanatçılarının bu projeye özel hazırladıkları video enstalasyonları eşlik edecek. Diğer Türkiye prömiyeri yapılacak eser ise Mieczysław Weinberg’in Oda Orkestrası İcin Senfoni No. 1 ve Op. 145 Chamber Symphony No.1, Op.145 olacak. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arası Cem Mansur’la konser programı üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

2010 İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Gidon Kremer 120’den fazla albümüyle pek çok uluslararası ödül kazandı; 2002’de Kremerata Baltica ile çıkardığı albüm hem Echo Ödülü hem de En İyi Küçük Topluluk kategorisinde Grammy Ödülü aldı. Bilgilerini genç meslektaşlarına aktarmayı isteyen Gidon Kremer’in 1997’de kendisine 50. doğum günü hediyesi olarak kurduğu, Baltık ülkelerinden genç müzisyenleri bir araya getiren Kremerata Baltica bugüne kadar çağımızın önde gelen solistleriyle çaldığı gibi en önemli bestecilerinin eserlerinin de dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.

BORODİN QUARTET & BORIS BEREZOVSKY

4 Haziran Perşembe | Aya Irini Müzesi | 20.30

Günümüzde hâlâ varlığını sürdüren en eski dörtlü olduğu gibi en iyilerinden de biri olan ve 2015’te 70. yılını kapsamlı bir dünya turnesiyle kutlayan Borodin Quartet bu konser öncesinde gerçekleşecek törenle 43. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak.

Borodin Quartet’in bu önemli yıldönümü topluluğun estetik değerlerinin sürekliliği ile üyelerinin sanatın yüksek değerlerine adanmışlığına şahit olmak için bir fırsat sunuyor. Topluluğun bu konserde işbirliği yapacağı Boris Berezovsky ise “Emil Gilels’den bu yana gelmiş en heyecan verici Rus piyanist” (The Times) olarak değerlendiriliyor. Piyanist, 1990 Uluslararası Çaykovski Yarışması’nı kazandığından bu yana geçen 25 yıla Choc de la Musique, Echo Klassik, Alman Kayıt Eleştirmenleri Ödülü, Altın Diyapozon ve BBC Müzik gibi ödüllerle süslü heybetli bir diskografi; Berlin Filarmoni’den New York Filarmoni’ye, Mariinsky’den NHK Senfoni’ye dünyanın en saygın orkestralarıyla verilmiş birçok konser sığdırdı. 4 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek konserde, Boris Berezovsky sürekli oda müziği partnerlerinden Borodin Quartet ile birlikte, festivalin bu yılki “Kültürel Manzaralar” temasını zenginleştiren bir program sunacak.

İSPANYOL MANZARALARI

5 Haziran Cuma | Süreyya Operası | 20.30

Programını Kültürel Manzaralar teması etrafında kurgulayan 43. İstanbul Müzik Festivali, bu resitalde dinleyicileri “her müzikal anı kesin bir drama duygusuyla bezeyen” (New York Times) rehberliğinde Granados’un danslarından Falla’nın fantezilerine, İspanyol manzaralarını keşfe çıkarıyor. Festival, İspanyol Manzaraları adı altında 5 Haziran Cuma günü, Işıklar Holding AŞ sponsorluğunda, Süreyya Operası'nda ünlü piyanist Angela Hewitt'i ağırlıyor. Bu programda Hewitt, Scarlatti’nin 555 sonatı içinden en sevdiği sekizini de yorumlayacak. Müzik sahnesine harika çocuk olarak adım atan Hewitt bugün, Avrupa, Amerika ve Asya’nın belli başlı tüm salonlarında ve orkestralarıyla konserler veren, dünyanın önde gelen piyanistleri arasında yer alıyor. 1985 Toronto Uluslararası Bach Piyano Yarışması birincisi Hewitt, bestecinin günümüzdeki en iyi yorumcularından biri kabul ediliyor. Piyanistin geçtiğimiz günlerde Kanada, İngiltere, Danimarka ve Japonya’da seslendirdiği ve her seferinde büyük övgülerle karşılanan bu programı, ondan Bach dinlemeye alışmış müzikseverler için güzel bir değişiklik de olacak. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arasında Ersin Antep’le İspanyol kültürü ve müziği üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

AYVALIK ULUSLARARASI MÜZİK AKADEMİSİ FESTİVAL ORKESTRASI

ALEXANDER RUDIN & JULIAN MILKIS

6 Haziran Cumartesi | Sent Antuan Kilisesi | 20.30

Türkiye’nin klasik müzik hayatında 20 yıla yakındır öncü bir rol üstlenen Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, kurucusu Prof. Filiz Ali’nin de Onur Ödülü aldığı 43. İstanbul Müzik Festivali’ne orkestrası ile konuk oluyor. Akademinin geçmiş ve mevcut öğrencilerinin en yeteneklilerinden bazılarını buluşturan AİMA Festival Orkestrası’nın şefliğini de akademinin bir başka üyesi, Can Okan yapıyor. Bu konserin solistleri arasında ise AİMA’nın seçkin konuk kadrosu içerisinde yer alan iki büyük virtüöz bulunuyor. Viyolonselciliğinin yanı sıra piyanist, öğretmen ve şef olarak ustalığıyla Rostropoviç, Şostakoviç ve Rachmaninov gibi Rus ekolünün diğer büyük sanatçılarının evrensel özelliğini yansıtan Alexander Rudin ile farklı türleri gerçek bir başarıyla harmanlamasıyla ünlü klarnetçi Julian Milkis. Corelli’den Piazzola’ya uzanan renkli bir programa sahip bu konser AİMA Festival Orkestrası’nın yetkinliğini gözler önüne sererken, özellikle her iki solistin birlikte çalacakları eserlerde çarpıcı bir müzikal zenginlik vadediyor. Konser, 6 Haziran Cumartesi akşamı Sent Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

ALLIAGE QUINTET & JOZSEF LENDVAY: "Paris Dans Ediyor"

8 Haziran Pazartesi | Süreyya Operası | 20.30

43. İstanbul Müzik Festivali “Kültürel Manzaralar” teması kapsamında, dinleyicileri 19. yüzyıl sonu Paris’ine götürüyor. Belle Epoque adıyla anılan, politik, ekonomik ve toplumsal açılardan fırtınalı ve bir o kadar da yaratıcı bu dönemde, tiyatro ve operaların altın çağını yaşadığı, Champs-Elysees Tiyatrosunda skandal prodüksiyonların sahnelendiği Paris’in kültürel atmosferinin büyüsüne kapılmış Fransız ve yabancı besteciler de en ilginç eserlerini yazıyorlardı. Saint-Saens’ın Ölüm Dansı, Milhaud’un Damdaki Öküzü, Gershwin’in Paris’te Bir Amerikalı’sı gibi farklı eserlerle bu dönemi incelikle resmeden “Paris Dans Ediyor” projesinde Alliage Quintet, bir kez daha yetkin oda müziği ile entelektüel eğlence arasındaki sınırda başarıyla ilerliyor. Dört saksafon ve bir piyanodan oluşan topluluk bu projede virtüözitesi ve canlılığının yanı sıra klasikten folka ve Çingene müziklerine uzanan muazzam repertuarıyla programı bütünleyen ünlü kemancı Jozsef Lendvay ile işbirliği yapıyor. Konser, 8 Haziran Pazartesi günü TSKB sponsorluğunda, Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında Yeşim Gürer Oymak ile 19.30–20.00 saatleri arasında Belle Epoque üzerine bir söyleşi de yapılacak.

FAZIL SAY İLE MOZART MARATONU

9 Haziran Salı | Süreyya Operası | 20.30

11 Haziran Perşembe | Albert Long Hall | 20.30

12 Haziran Cuma | Heybeliada Aya Triada Manastırı | 21.00

13 Haziran Cumartesi | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.30

İstanbul Müzik Festivali, Fazıl Say’a 2012 ve 2014’te verdiği eser siparişlerinin ardından sanatçıyı bu kez piyanist kimliğiyle konuk ediyor. Çeyrek asırdan fazladır en bilinen eserlere bile kendi yorumunu getirdiği müziğiyle dinleyicileri ve eleştirmenleri derinden etkileyen Say, Mozart’la ilişkisinde de aynı şekilde adından söz ettiriyor. Say, 2006 Mozart yılında bu büyük besteci onuruna Viyana Şehri tarafından eser sipariş edilen, Berlin Konzerthaus’un Yerleşik Sanatçısı olduğu 2010/11 sezonunda 12 konserlik serisinin sonunda Mozart Matineleri’nde sahneye çıktığında ve geçtiğimiz sezon Münih’te verdiği iki konserlik seride Mozart sonatları seslendirdiğinde dinleyicilerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı. Mozart konçertoları albümü övgü toplayan sanatçı, 2015 başında Salzburg’da Mozart Haftası’nda sahneye çıktı; Nisan ayında ise Carnegie Hall’da Orpheus Oda Orkestrası eşliğinde Mozart konçerto seslendirecek. Say, 43. İstanbul Müzik Festivali'nde dört ayrı mekanda gerçekleştireceği “Mozart Maratonu”nda bestecinin tüm sonatlarını yorumlayacak. Gramophone Dergisinin “Onun gibilere daha çok ihtiyacımız var” dediği Say, her yıl beş kıtaya yayılan 100’den fazla konseri, albümleri ve besteleriyle son derece üretken bir sanatçı. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında, 9, 11 ve 13 Haziran konserlerinden önce 19.30-20.00 arası, 12 Haziran Cuma ise 20.00-20.30 arası Aydın Büke’yle Mozart üzerine söyleşi dizisi de gerçekleştirilecek.

KIM KASHKASHIAN & PETER NAGY

10 Haziran Çarşamba | Vortvots Vorodman Kilisesi | 21.00

Dünya Prömiyeri

İstanbul Müzik Festivali’nin Ermenistan’ın çağımızdaki en büyük bestecilerinden biri kabul edilen Tigran Mansuryan’a verdiği eser siparişinin dünya prömiyerinin yapılacağı bu konser 10 Haziran Çarşamba günü Vortvots Vorodman Kilisesi yapılacak. “Eserlerimin tümü otobiyografik, başka seçeneğim yok” diyen Tigran Mansuryan’ın müziği, Ermenistan’ın ortaçağ dini şarkılarından belirli skalar sistem ve müzikal formlara yayılan bin yılı aşkın köklü müzik geleneği ile iç içe geçiyor Mansuryan’ın yoğun duygularla dolu lirik müziğinin en iyi yorumcularından biri olarak ise şiirselliğiyle tanınan Ermeni asıllı viyolacı Kim Kashkashian kabul ediliyor. Yeni yönler ve yeni formlar arayışı müzik hayatının önemli bir bölümünü oluşturan Kashkashian, çağımızın önde gelen bestecileriyle sürdürdüğü işbirliği sayesinde solo viyola repertuvarının büyük ölçüde genişlemesini sağlamıştır. Grammy ödüllü sanatçı iki yıl önce birlikte festivalde yer aldığı, sürekli oda müziği partnerlerinden Peter Nagy ile tekrar festivale dönüyor. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 20.00-20.30 arası Hagop Mamigonyan, besteci Tigran Mansuryan ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ:

PATRICIA KOPATCHINSKAJA & SOL GABETTA & POLINA LESCHENKO

15 Haziran Pazartesi | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 20.30

Virtüöziteleri kadar sahne karizmalarıyla da, son dönemde klasik müziğin parlak yıldızları Patricia Kopatchinskaja, Sol Gabetta ve Polina Leschenkok, 15 Haziran Pazartesi gecesi Albert Long Hall'da yepyeni bir trio olarak sahneye çıkacak.

Müzik türleri arasında sınır tanımayan, “kısmen Çingene prensesi, kısmen Stephane Grapelli, kısmen Paganini” (The Australian Gazetesi) olarak nitelenen Patricia Kopatchinskaja, Credit Suisse Genç Sanatçı Ödülü'nü kazanarak bu ödül kapsamında Mariss Jansons yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde konser verdi. Geçtiğimiz sezon Londra Filarmoni ile kapsamlı bir Avrupa turnesine çıktı; Vladimir Ashkenazy yönetiminde hem Philharmonia Orkestrası hem de Tokyo NHK Senfoni ile çaldı. Sanatçının düzenli oda müziği partnerleri arasında Fazıl Say, Sol Gabetta ve Polina Leschenko yer alıyor.

“Kıvrak zeka, soylu tavır ve zarafet, cıva gibi değişebilen ruh haleri, yoğunluk ve tuşe hafifliği” (Glasgow Herald) ile tanınan Sol Gabetta'nın uluslararası kariyeri de 2004 yılında, Kopatchinskaja gibi Credit Suisse Genç Sanatçı Ödülü'nü kazanarak başladı. Valery Gergiev yönetimindeki Viyano Filarmoni eşliğinde Luzern Festivali’nde verdiği konserin ardından bugüne kadar pek çok önemli orkestra eşliğinde çaldı.

“Şiirsel ve etkileyici güzellikteki piyano çalışı zamanı ve kalbi durduran” (The Herald) Polina Leschenko ise ilk konserini Leningrad Senfoni Orkestrası eşliğinde sekiz yaşındayken verdi. Piyanist Martha Argerich'in himayesinde pek çok konser ve kayıt gerçekleştiren Leschenko, birçok orkestraya konuk olmasının yanı sıra pek çok da ödüle layık görüldü.

FRANZ LISZT ODA ORKESTRASI & GÜLSİN ONAY & GABOR BOLDOCZKI

17 Haziran Çarşamba | İş Sanat | 20.30

Franz Liszt Oda Orkestrası kuruluşundan bugüne geçen yarım asır boyunca 50'nin üzerinde ülkede Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern, Mstislav Rostropovich, Vadim Repin, Zoltan Kocsis, Yefim Bronfman gibi solistlerle konserler verdi; 200’ün üzerinde albüm kaydetti. Topluluk festivale piyanist Gülsin Onay ve trompetçi Gabor Boldoczki ile birlikte konuk olacak.

42. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü sahibi Gülsin Onay, uluslararası alanda özellikle istisnai bir Chopin, Rachmaninov ve Saygun yorumcusu olarak tanınıyor. Sanatçının bu konserde seslendireceği Şostakoviç’in Piyano, Trompet ve Yaylılar için Konçertosu yorumu ise “kuvvetli bir kavrama ve teknik üstünlük ile uyum içinde, heyecan verici derecede ifadeli” (NU Ulm) olarak değerlendiriliyor. Sanatçı, çağdaş literatürün en çekici eserlerinden biri olan bu avangart konçertoda, Macar trompetçi Gabor Boldoczki ile bir araya gelecek. “Trompetin rönesansındaki en parlak şahsiyet” (Tagesspiegel) olarak adı geçen Gabor Boldoczki tüm zamanların en büyük trompetçisi Maurice Andre'nin "gerçek varisi" olarak kabul ediliyor.

Financial Times’ın “Müstesna bir tonal homojenlik, geniş yay yelpazesi ve zengin ton üretimine sahip” dediği Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar yaylı geleneğini tüm dünyaya başarıyla tanıtan ve “Bartok’un mirasını layıkıyla yaşattığı için” Bartok Ödülü ile onurlandırılmış Franz Liszt Oda Orkestrası bu konserde ayrıca Macar müziklerinin en seçkin örneklerinden bazılarını seslendirecek. Konser, 17 Haziran Çarşamba günü ENKA Vakfı sponsorluğunda, İş Sanat’ta gerçekleştirilecek.

FESTİVAL BULUŞMASI: BORUSAN QUARTET & CUARTETO CASALS

18 Haziran Perşembe | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 20.30

Festival Buluşmaları farklı müzisyenleri ilk kez ve özel programlarla aynı sahnede ağırlamaya devam ediyor. Bu konserde Borusan Quartet ile bir araya gelecek olan Cuerteto Casals, 2000 yılında Londra Uluslararası Yarışması'nı ve 2002'de Brahms Uluslararası Yarışması'nı kazandı. Cuerteto Casals, giderek yükselen uluslarararası profili nedeniyle 2006'da da İspanya Ulusal Müzik Ödülü ile onurlandırıldı. Avrupa'nın en seçkin yaylı topluluklarından biri olan Cuarteto Casals, Barselona’daki Auditori’de gerçekleştirdiği yıllık konser serisinin yanı sıra Londra, Paris, Berlin, Viyana, Zürih, Amsterdam, Madrid, New York ve Tokyo'nun önemli salonlarına; Salzburg ve Luzern gibi prestijli festivallere konuk oluyor. Borusan Quartet 2010 yılında hem Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Oda Müziği Yarışması’nı hem de Andante Klasik Müzik Ödülü’nü kazanan topluluk Carnegie Hall, Konzerthaus Berlin, Zürih Tonhalle gibi müzik merkezlerinde ve Schleswig Holstein, Mozart Festivali gibi festivallerde konserler veriyor. Borusan Quartet ve Cuerteto Casal, 18 Haziran Perşembe akşamı Albert Long Hall'da müzikseverlerle buluşacak.

SCHUBERTIADE

19 Haziran Cuma | Avusturya Kültür Ofisi | 20.00

“Kültürel Manzaralar” teması etrafında tasarlanan 43. İstanbul Müzik Festivali, Viyana’nın elit çevrelerine ait bir gelenekten gelerek dünya çapında benimsenmiş bir kültür zenginliğine dönüşmüş Schubertiade’yi sunuyor. 19 Haziran akşamı peş peşe üç bölüm halinde Schubert’in piyano eserleri, oda müziği ve liedleri etkinliğin ruhuna çok uyan bir Avusturya dekorunda tümüyle Avusturyalı müzisyenler tarafından Avusturya Kültür Ofisi’nde seslendirilecek.

Avusturya Kültür Ofisi’nin salonunda gerçekleştirilecek ilk bölümde dünyanın en önemli Schubertiade festivali olan Hohenems’teki festivalin düzenli konukları arasında yer alan piyanist Ingolf Wunder sahneye çıkacak. Hakkında, “Geçmişin büyük ustaları gibi çalıyor, fakat yepyeni duyuluyor” (La Nacion Gazetesi) denilen, 2010 Uluslararası Chopin Yarışması’dan ödüllerle dönen piyanist bu özel gecede müzikseverlere Chopin yorumlarını dinleme imkanı da sunacak. Avusturya Kültür Ofisi’nin bahçesindeki ikinci bölümde ise Uluslararası Schubert Yarışması birincisi ve yine Schubertiade Festivali’nin aranan konuklarından Minetti Quartet çalacak. Son bölümde dinleyiciler salonda bu kez Bern Konser Tiyatrosu solisti olan bariton Wolfgang Resch’ten Schubert’in liedlerinden bir seçki dinleyecekler.

FESTİVAL GENÇ SOLİSTİNİ SUNAR

20 Haziran 2015 | Cumartesi 20.30 • Süreyya Operası

İstanbul Müzik Festivali, 40. yılında ülke çapında genç yetenekleri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla başlattığı “İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor” projesini bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriyor. Bu yıl flüt branşında düzenlenen projede, ülke çapında yapılacak seçmeler sonucunda jüri tarafından belirlenen bir genç flütçü festival kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde konser vermeye hak kazanacak. Flüt branşındaki solist ve program ulusal seçmelerin ardından açıklanacak.

MOSKOVA SOLİSTLERİ: YURI BASHMET & DANIIL TRIFONOV

22 Haziran Pazartesi | Aya Irini Müzesi | 20.30

New York Times tarafından "modern zamanların en büyük viyolacısı" ve The Times tarafından "dünyanın yaşayan en iyi müzisyeni" ilan edilen Yuri Bashmet ve kurucusu olduğu, dünyanın pek çok yerinde 1700'den fazla konser vermiş olan Moskova Solistleri, gelecek kuşak piyanistlerin en parlak isimleri arasında adı anılan Daniil Trifonov ile birlikte 22 Haziran Pazartesi akşamı Aya Irini Müzesi'nde dinleyicilerle buluşacak. Viyola denilince mutlak bir referans kabul edilen Yuri Bashmet son derece başarılı solist kariyerinin yanında, dünya basınının "dünyanın bu özellikteki en önemli orkestrası" olarak tanımladığı Grammy ödüllü oda müziği topluluğu Moskova Solistleri'ni 20 yıldır yönetiyor. Sanatçının hem solist hem şef olarak sahneye çıkacağı bu konserde Daniil Trifinov da Chopin’in 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Martha Argerich’in deyişiyle “herşeye ve daha fazlasına sahip” piyanist, 2010/11 sezonunda dünyanın en saygın üç yarışmasında birden madalya kazandığı zaman tüm dikkatleri üzerine çekmişti; o günden bu yana ise Viyana Filarmoni’den New York Filarmoni’ye, Mariinsky Orkestrası’ndan İsrail Filarmoni’ye dünyanın en önemli orkestraları eşliğinde verdiği konserlerle ününü perçinledi. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arası Jessica Duchen’le “Genç Chopin” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

LES SOLISTES DU CONCERT D'ASTREE & MAGDALENA KOŽENÁ

23 Haziran Salı | Aya Irini Müzesi | 20.30

“Fransız baroğunun Bayan Dinamit’i” (Telegraph) şef Emmanuelle Haïm, topluluğu Le Concert d’Astrée ile Türkiye’deki bu ilk konserinde Fransız baroğunun en etkileyici eserlerini, günümüzün en önemli şancılarından biri kabul edilen mezzosoprano Magdalena Kožená solistliğinde seslendirecek. “Gerçek bir diva” olarak tanımlanan Kožená, için BBC Music Dergisi, “Cezbediyor ve büyülüyor. Çek mezzosopranonun olgun sesi ışıl ışıl bir saflık ile parıldayan bir yoğunluğu birleştiriyor. Kožená şiddetli bir duygu yüklemesi yaratıyor” diye yazıyor. Berlin, Viyana, Paris, Metropolitan operalarında başrollere çıkan sanatçı aynı zamanda dünyanın belli başlı tüm konser salonlarında önemli orkestralar ve efsane piyanistlerle konserler veriyor. Sanatçının albümleri ise sürekli platin kategorisine erişiyor. Kožená’nın Le Concert d’Astrée ile 2013/14 sezonu boyunca Fransa ve Almanya'da müzikseverlerin övgüsünü toplayan işbirliği, 23 Haziran Salı akşamı Türkiye İş Bankası sponsorluğunda ve Aya Irini Müzesi'nin etkileyici atmosferinde İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunulacak. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arası Jessica Duchen’le “Fransız Baroğunun Olağanüstü Dünyası” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

43. İstanbul Müzik Festivali Programı







DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN & CHRISTIAN TETZLAFF

24 Haziran Çarşamba | Aya Irini Müzesi | 20.30

Özellikle romantik repertuvarın en iyi yorumcuları arasında gösterilen Deutsche Kammerpshilharmonie Bremen (DKAM) Grammy ödüllü şef Paavo Jarvi’nin sanat direktörlüğünde gerçekleştirdiği Beethoven ve Schumann projeleriyle çığır açtı. Topluluk son olarak ise 2014/15 sezonunda Avrupa’nın yanı sıra ABD, Kanada, Kore ve Japonya’da Brahms senfoni ve koncerto serisine başladı. DKAM’ın 43. İstanbul Müzik Festivali’nin Yerleşik Konuk Orkestrası olarak vereceği iki konserde İstanbullu müzikseverler de bu seriyi dinleme fırsatına kavuşacaklar. İlk konserin solisti Alman keman virtüözü Christian Tetzlaff’ın Brahms Keman Konçertosu yorumu için Independent gazetesi “bundan sonra referans yorum olacak” diye yazıyor. Dünyanın belli başlı tüm orkestraları ile her sezon tazelenen sıkı sanatsal bağlar içinde olan ünlü kemancı albümleriyle de iki Altın Diyapozon, Edison, Midem Classical ve Echo Klassik ödülleri kazanmış çeşitli kereler Grammy’ye aday gösterildi. Konser, 24 Haziran Çarşamba akşamı Mercedes-Benz Türk AŞ sponsorluğunda, Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arası Jessica Duchen’le “Ayrılmaz Dörtlü: Brahms, Schumann, Clara Schumann ve Joseph Joachim” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONİE BREMEN & LARS VOGT

25 Haziran Perşembe | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.30

Deutsche Kammerpshilharmonie Bremen (DKAM)’in piyanist Lars Vogt ile güçlerini birleştirdiği Brahms serisinin bu ikinci konseri “Bir Brahms aydınlanması” (The New Yorker) olarak tanımlanıyor. Almanya'dan çıkmış en büyük piyanistlerden biri kabul edilen Lars Vogt için Berlin Filarmoni’nin şefi Simon Rattle, “İşbirliği yapma şansına sahip olduğum her yaştan müzisyen içinde en olağanüstülerinden biri” diyor. Sanatçının kariyerinin çapı, sadece 2013/14 sezonu boyunca verdiği konserlerde dahi kendini gösteriyor. Mariss Jansons yönetiminde Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, Christian Thielemann yönetiminde Dresden Staatskapelle ve Tugan Sokhiev yönetiminde DSO Berlin ile turnelere çıkan sanatçı, Zürih Oda Orkestrası’nın yerleşik sanatçısı unvanıyla bir hafta boyunca hem solist hem şef olarak konserler verdi. NDR Hamburg, Fransız Filarmoni, Rotterdam Filarmoni, Suisse Romande Orkestrası, Birmingham Senfoni, Tokyo NHK Senfoni, Boston Orkestrası gibi dünyanın dört bir yanında pek çok orkestraya konuk oldu; ayrıca Çin’de bir dizi resital verdi. Konser 25 Haziran Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

LOZAN ODA ORKESTRASI (ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE):

ARABELLA STEINBACHER & MAXIM RYSANOV

26 Haziran Cuma | Aya İrini Müzesi | 20.30

İstanbul Müzik Festivali, 17 yılın ardında bir kez daha Lozan Oda Orkestrası'nı (Orchestre Chambre de Lausanne), iki yıldız solist Arabella Steinbacher ve Maxim Rysanov ile birlikte tümüyle Mozart'a ayrılmış bir programda ağırlıyor.

Lozan Oda Orkestrası’nın Christian Zacharias’la Mozart’ın tüm piyano konçertolarını kaydettikleri albüm, 40’tan fazla uluslararası ödül kazandı. 65 yıllık tarihi boyunca 100’ün üzerinde albüm çıkarmış olan, her yıl 90’ın üzerinde konser veren topluluk, Paul Hindemith, Charles Dutoit, Neeme Jarvi gibi şefler ve Isaac Stern, Radu Lupu, Martha Argerich gibi solistlerle çalıştı.

Bu konserin iki solistinden biri olan kemancı Arabella Steinbacher kısa süre önce Mozart’ın keman konçertolarının eleştirmenlerce çok beğenilen bir kaydını gerçekleştirdi. BBC Music Dergisi bu kayıt üzerine “Steinbacher bu büyüleci müziği rafine bir zarafet, yorum sıcaklığı ve insana Josef Suk’u hatırlatan mücevher değerinde bir sonorite ile çalıyor. Steinbacher’in çağdaşları arasında çok az sayıda ciddi rakibi var.” diye yazarken, Gramophone Dergisi sanatçının yorumunun saf mutluluk yaydığını ve bu eserlerde kendini çok rahat hissettiğini belirtiyor. Steinbacher 2014/15 sezonu boyunca, Amerika’dan Japonya’ya uzanan yoğun konser trafiği içerisinde Festival Strings Lucerne, Zürih Oda Orkestrası ve Philharmonia Orkestraları eşliğinde de Mozart konçertolar seslendiriyor.

Konserin diğer solisti viyolacı Maxim Rysanov’un Mozart Senfoni Konçertant icrası için ise musicOMH, “Rysanov’un derin tınısı viyola partisine yakıcı bir tutku getirdi” yorumunu yapıyor. Kuşağının sanatçıları içinde hemen dikkat çeken Ukrayna asıllı İngiliz viyolacı önde gelen orkestralar ve şeflerle konserler veriyor. Sanatçı, BBC Proms, Edinburgh Festivali, Salzburg Festivali gibi önemli festivallere konuk oluyor. Rysanov bu sezon çeşitli kereler seslendireceği Mozart trio ve kuartetlerinin yanı sıra Mayıs ayında Vassily Petrenko yönetimindeki Oslo Filarmoni eşliğinde Senfoni Konçertant’ı çalacak.

Konserde, klasik müziğe 600’den fazla şaheser kazandırmış olan Mozart’ın, 19 yaşında olan bir dâhinin eserleri olarak nitelendirilen 2 ve 5 numaralı keman konçertoları seslendirilecek. Konserde seslendirilecek diğer eser Senfoni Konçertant ise aslen Fransız kökenli olan bir müzik formuna yaptığı büyük katkı olarak değerlendiriliyor. Konser, 26 Haziran Cuma akşamı Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşecek. “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arası Jessica Duchen’le “Mozart ve Keman” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

KAPANIŞ KONSERİ:

BİFO & YUJA WANG

29 Haziran Pazartesi | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.30

Müzikal sezgisinin derinliği ve sahne karizmasıyla tanınan Çinli piyanist Yuja Wang, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla vereceği konserle 43. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanışını yapacak. Kapanış konseri 29 Haziran Pazartesi akşamı Borusan Holding sponsorluğunda, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Yuja Wang 2005 yılında Pinchas Zucherman’ın yönetimindeki National Arts Center Orkestrası eşliğinde ilk konserini verdiği günden bu yana ABD’nin belli başlı orkestralarının tümünün yanı sıra Londra Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, La Scala Filarmoni, Paris Orkestrası, Academy of St Martin in the Fields, Luzern Festival Orkestrası, İsrail Filarmoni, New York Filarmoni, Tokyo NHK Senfoni, Çin Filarmoni dâhil, dünyanın dört bir yanında önemli orkestralara konuk oldu ve onlarla turnelere çıktı. Sanatçı 2015 baharında Berlin Filarmoni ile ilk konserini verecek. Geçtiğimiz sezon Londra Senfoni, Sanatçı Portre Serisi’ni 27 yaşındaki piyaniste ayırdı ve bu kapsamda beş konser ile bir Çin turnesi gerçekleştirdi. Wang bu yıl ise Tonhalle Orkestrası’nın Yerleşik Sanatçısı sıfatıyla üç konser verecek. San Francisco Chronicle’ın yazdığı gibi, “Bu noktada Yuja Wang hakkında söylenecek başka bir şey yok. Açıkçası o, günümüz konser dünyasındaki en göz kamaştırıcı, en olağandışı yeteneğe sahip piyanist ve arkanıza yaslanıp onu dinlemekten, sanatına hayret etmekten başka yapacak hiçbir şeyiniz yok.” “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında 19.30-20.00 arasında Asuman Kafaoğlu Büke’yle “Roma ve Roma Üçlemesi” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Hafta sonu klasikleri

Geçtiğimiz yıl ilk defa "Pazar Klasikleri" adı altında düzenlenen ve müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan konser serileri, bu yıl daha da zenginleşerek yine ücretsiz olarak açık havada gerçekleştirilecek. "Hafta Sonu Klasikleri", festival boyunca cumartesi veya pazar günleri dinleyicilerle buluşacak. Hollanda Konsolosluğu, Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi ve Avusturya Kültür Ofisi bahçelerindeki konserler, mekân kapasitesi nedeniyle rezervasyon@iksv.org adresinden alınacak rezervasyon onayıyla ücretsiz olarak takip edilebilecek.

HAFTA SONU KLASİKLERİ I – “Bach Ve Hollandalı Çağdaşları”: New Dutch Academy

6 Haziran Cumartesi | Hollanda Başkonsolosluğu Bahçesi | 10.30

Bach, Handel, Telemann, Vivaldi, Hacquart, De Fesch, Graaf, Schickhardt, Van Wassenaer’den aryalar ve eserler

Hafta sonu konserlerinin ilkinde şef ve viyola sanatçısı Simon Murphy ile soprano Gudrun Sidonie Otto, The New Academy üyeleriyle birlikte Bach, Telemann, Handel, Vivaldi ve bu büyük bestecilerin Hollandalı çağdaşlarının eserleri seslendirilecek. Müzikseverlere Bach döneminin Avrupası ile Hollandası’ndan “Kültürel Manzaralar” sunacak konser, 6 Haziran Cumartesi sabahı, etkinlik için özel olarak ziyarete açılacak İstiklal Caddesi üzerindeki Hollanda Başkonsolosluğu’nun bahçesinde gerçekleştirilecek.

HAFTA SONU KLASİKLERİ II - Domo Emigrantes

14 Haziran Pazar | Selamiçeşme Özgürlük Parkı | 10.30

İtalya’dan Napoliten şarkılar ve Tarantellalar

Domo Emigrantes Güney İtalya ve Akdeniz müziklerinin mevcut geleneğini etnik unsurlar, caz tonları, orijinal düzenlemeler ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok enstrüman ile zenginleştirerek yeni bir tat yakalıyor. Kurulduğu 2009’dan bu yana memleketleri İtalya’da ve dışında pek çok konser salonu, kulüp ve meydanlarda başarılı konserler gerçekleştiren topluluk, ayrıca kültürel etkinliklerde de yer alarak müziğin duygusal gücünü tüm müzikseverlere yeniden ispatlıyor. İlki 2011’de, ikincisi ise geçtiğimiz yıl çıkan başarılı kayıtlarıyla da adından söz ettiren topluluk, Akdeniz sıcaklığını profesyonelce harmanladığı İtalya’dan Napoliten şarkılar ve Tarantellalar ile 14 Haziran günü müzikseverlere Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda canlı bir Pazar sabahı vaat ediyor.

HAFTA SONU KLASİKLERİ III - Minetti Quartet

20 Haziran Cumartesi | Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi | 10.30

Franz Schubert (Yaylı Dörtlü No. 10), Ludwig van Beethoven (Yaylı Dörtlü No. 6)

Adını Thomas Bernhard’ın bir tiyatro oyunundan alan ve Maria Ehmer (keman), Anna Knopp (keman), Milan Milojicic (keman) ile Leonhard Roczek'ten (viyolonsel) oluşan Minetti Quartet, Avusturya’nın günümüzde en heyecan verici topluluklarından biri. 2008-2009 sezonunda ECHO tarafından yükselen yıldız olarak nitelendirilen topluluk festivalde iki konserle yer alıyor. Londra Wigmore Hall Amsterdam Concertgebouw, Konserthuset Stockholm, Salzburg Mozarteum, Barselona’da Palau de la Música, Brüksel’de Palais des Beaux-Arts ve Viyana’nın prestijli salonları Konzerthaus ve Musikverein’da konserler veren topluluk bugüne kadar pek çok önemli festivalin konuğu oldu. Floransa’da Uluslararası Rimbotti String Quartet Yarışması’nda birincilikle, Viyana Uluslararası Haydn Yarışması’nda Haydn Ödülü’yle ve Graz’da gerçekleşen Uluslararası Schubert Yarışması’nda aldığı ödülle taçlandırılan Minetti Quartet, 20 Haziran Cumartesi günü dinleyicilere Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde keyifli bir program sunuyor.

HAFTA SONU KLASİKLERİ IV - Semplice Kuartet

28 Haziran Pazar | Sakıp Sabancı Müzesi "Atlı Köşk" Bahçesi | 10.30

Wolfgang Amadeus Mozart, Dimitri Shostakovich, Joaquín Turina, Oğuzhan Balcı, Béla Bartók’dan oda müziği eserleri

2009 yılında kurulan Semplice Quartet, Süreyya Operası’ndaki büyük beğeni toplayan ilk konserinin ardından, CKM, Fulya Sanat, CRR, İzmir Sanat, Pera Müzesi, Notre Dame de Sion, Millî Reasürans gibi önemli salonlarda verdiği konserlerle de kısa süre içinde kendine geniş bir izleyici kitlesi edindi. Yurt içi ve dışında çıktığı başarılı turnelerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren topluluk, bugüne kadar Genç Klasikçiler Festivali ve Şehir Tiyatroları Çocuk Şenliği de dahil olmak üzere birçok projede açıklamalı konserlere imza attı. Programlarında özellikle yerli bestecilerin eserlerine yer vermeye özen gösteren topluluk, klasik dönemden çağdaşa uzanan oldukça renkli bir repertuvara sahip. "Hafta Sonu Klasikleri"nin son ayağında Semplice Quartet, 28 Haziran Pazar günü Sakıp Sabancı Müzesi bahçesinde müzikseverlerle buluşacak.