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Kültür-Sanat

43. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Cesar Sinema Ödülleri, 1975'ten bu yana Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor

03 Mart 2018 14:17

"Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Fransız Robin Campillo'nun yönettiği "120 Battements Par Minute", en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine aldı.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Robin Campillo'nun yönettiği "120 Battements Par Minute", en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi.

Jeanne Balibar, "Barbara" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu, Swann Arlaud de "Petit Paysan" yapıtındaki başarısıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.En iyi kısa film ödülü Alice Vial'in yönettiği "Les Bigorneaux", en iyi animasyon filmi ödülü ise Benjamin Renner ve Patrick Imbert'in "Le Grand Mechant Renard Et Autres Contes" yapıtlarına gitti.Albert Dupontel da "Au Revoir La-Haut" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Antoine Reinartz, "120 Battements Par Minute" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu, Sara Giraudeau, "Petit Paysan" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.En iyi yabancı film ödülü ise Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev'in "Faute D'amour" adlı eserine verildi.Cesar'ın bu yılki "onur ödülüne" İspanyol oyuncu Penelope Cruz layık bulundu. Törenin "ustalara saygı" bölümü ise geçen sene temmuz ayında hayatını kaybeden Fransızların ünlü oyuncusu Jeanne Moreau'ya ayrıldı.Törene katılanlar cinsel saldırı ve tacizleri protesto etmek için beyaz kurdele taktı.

Cesar Sinema Ödülleri, 1975'ten bu yana Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor.

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