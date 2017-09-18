42'nci Toronto Film Festivali'nin kazananları belli oldu

İsveç yapımı "Borg/McEnroe" ile açılışı yapılan 42'nci Toronto Film Festivali dün gece gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla'nın da gösterildiği en iyi ödülün seyircinin belirlediği festivalde, 'Halkın Seçimi' ödülünü, Martin McDonagh'ın yönettiği, kızının cinayetini çözmeye çalışan bir anneyi odağına alan Three Billboards Outside Ebbing, Missour filmi kazandı.

7-17 Eylül tarihleri arasında Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen festivalde 74 ülkeden 260 film gösterildi.

Festival kapsamında, Mustang filmi ile uluslarası arenada büyük başarı kazanan Deniz Gamze Ergüven'in ikinci uzun metrajlı yapımı "Krallar" da izleyicilerin beğenesine sunuldu.

İşte 2017 Toronto Uluslararası Film Festivali'nin kazananları:

Halkın Seçimi: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Yönetmen: Martin McDonagh

Halkın Seçimi-Belgesel: Faces Places – Yönetmen: Agnes Varda

Geceyarısı Çılgınlığı Seyirci Ödülü: Bodied – Yönetmen: Joseph Khan

En İyi Kanada Filmi: Les Affamés – Yönetmen: Robin Aubert

En İyi İlk Film (Kanada): Luk’ Luk’l – Yönetmen: Wayne Wapeemukwa

En İyi Kısa Film (Kanada): Pre-Drink – Yönetmen: Marc-Antoine Lemire

En İyi Kısa Film (Ulusal): The Burden – Yönetmen: Niki Lindroth von Bahr

FIPRESCI Özel Gösterim Ödülü: The Motive – Yönetmen: Manuel Martin Cuenca

NETPAC En İyi Asya Filmi: The Great Buddha+ – Yönetmen: Huang Hsin-Yao

FIPRESCI Keşif Ödülü: Ava – Yönetmen: Sadaf Foroughi

Platform Ödülü: Sweet Country – Yönetmen: Warnick Thornton

Platform Özel Ödülü: Dark River – Yönetmen: Clio Barnard