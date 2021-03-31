425 gün “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan çevrecilerden Kaz Dağları için bakanlığa çağrı: Acilen açıklama yapın

Çanakkale’ye bağlı Kirazlı bölgesinde yaptığı siyanürlü altın madeni çalışmaları ve 35 bin ağaç kesmesiyle büyük tartışma yaratan Kanadalı Alamos Gold şirketinin yerli ortağı Doğu Biga Madencilik’in maden sahasını terk etmeyeceğini duyurmasına karşın; 425 gün gece gündüz “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan Ekoloji Platformu üyeleri, Doğu Biga Madencilik’in kamuoyunu yanılttığını ve ruhsat süresinin sona erdiğini söylüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na konuyu aydınlatma çağrısında bulunan çevreciler, bölgenin 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilmemesi için direneceklerini söylüyor.

Yapılan açıklamada, “Bizler 425 gün değil, bir ömür çadırlarımızla nöbet tutmaya hazırız. Şirketi uyarıyoruz; yalan söylemekten, kamuoyunu yanıltmaktan ve Kaz Dağları’nı yok etme ısrarından vazgeçin. Yoksa şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha büyük ve coşkulu bir direnişle karşılaşacaksınız” denildi.

Cumhuriyet’ten Muhammed Özmen’in haberine göre, platformdan yapılan açıklamada, “Gözü paradan başka şey görmeyen şirket, gerçekleri çarpıtmaya ve yalan söylemeye devam ediyor. Doğaya meta olarak bakan bu zihniyetin açıklamalarını ciddiye almıyoruz. Şirket yetkilisinin kamuoyu ve devlet kurumlarına karşı nasıl da saldırgan ve tehditkâr bir tavır içinde olduğunu hayretle izliyor, hangi hakla cüret ettiğini merak ediyoruz” denildi.

Bakanlık açıklasın

Alamos Gold ve yerli ortağının ruhsat hakkının 13 Ekim 2019’da bittiğini anımsatan Kaz Dağları Ekoloji Platformu, şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağının olmadığının, orman izinlerinin iptal edildiğinin ve bölgenin artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunun altını çizdi. Platform, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen açıklaması gerektiğini belirtti.