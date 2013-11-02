42 yıldır su içmiyor

10 yaşından bu yana su içmeyen 52 yaşındaki Erdinç Narman, su ihtiyacını çay, meyve suları ve soda içerek ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Erdinç Narman, çocukluğunda su içerken gördüğü böcekten tiksindiği için o günden itibaren su içmediğin belirtti. Mide kanaması, prostat ameliyatı ve kalp krizi geçiren Narman, su ihtiyacını meyve çayları, meyve suları, soda ve ayran gibi sıvılarla karşıladığını anlattı. Çevresindekilerin tüm ısrarlarına rağmen kesinlikle bir daha su içmediğini söyleyen Erdinç Narman şöyle devam etti:

"Su içmediğim için zaman zaman rahatsızlandım. Yine de içemedim. Su ihtiyacımı çay, kahve, ayran, meyve suları ve soda içerek karşılıyorum. Su içmediğimi öğrenenler çok şaşırıyor. Bir çok kez su içmeyi denedim ama bir türlü içemedim. Şu an da hayatımı normal olarak sürdürüyorum."

Özel Konak Hastanesi Beslenme Uzmanı Dr. Nurcan Bıçakçı, bir insanın günde en az 8-10 bardak su içmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında bunun 10-15 bardağa kadar çıkması gerektiğini de hatırlatan Dr. Bıçakçı şunları söyledi:

"Su az içilirse vücutta birçok sıkıntı yaratabilir. Su vücudumuzun ısısını dengeler. Mikropların atılımına yardımcı olur. Tansiyonu dengeler ve birçok hastalıktan bizi korur. Eğer kişi su içmiyorsa onun yerine bitki çayları ve maden suyu kullanabilir. Komposto, süt ve ayran da su yerine gecebilecek içeceklerdir. Böylece su ihtiyacını karşılar. Böbrek yetmezliği, hipertansiyon, kabızlık gibi sorunlar olabilir. Su içmemesi yanlış davranıştır. Günde 8-10 bardak sıvı tüketmesi gerekiyor. Özellikle bu ihtiyacının en az 4 bardağını su kullanarak gidermesi lazım. İnsan vucudunun yüzde 50'sinden fazlası sudur. Çok az bir su kaybı bile vücutta halsizliğe neden olur. O yüzden su kullanımı çok önemlidir."