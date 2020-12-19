42 yıldır Ardeşen'de görev yapan doktor için "emekli olmasın" kampanyası

Şubat 2021’de yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan ve 42 yıldır Rize'nin Ardeşen ilçesinde görev yapan Dr. Dursun Ali Sarı için Ardeşen Gazeteciler Derneği tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Ardeşen ilçesinin neredeyse kuruluşundan bu yana hizmet veren Dr. Dursun Ali Sarı’nın ilçede Aile Hekimi olarak verdiği hizmet 72 yaşını doldurduğundan Şubat 2021 tarihinde yaşı gereği zorunlu olarak emekli edilerek son verilecek.

"Ardeşen'de sağlık denence akla o gelir"

Atatürk Caddesi üzerinde kurulan stantta imzalar toplandı. İmza atmak için adeta akın eden vatandaşlar "Ali Sarı gibi doktor bölgeye gelmemiştir. Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yetki vermesi lazım. İlçemize yıllardır büyük hizmeti olan bir insandır. Sağlık Bakanımıza buradan sesleniyoruz. Doktorumuzu 3 yıl daha Ardeşen’de görev yapmasını istiyoruz. Herkesin çok rahatlıkla gidebileceği bir insandır. Ardeşen’de sağlık sektörü denince akla gelen ilk doktordur. Hepimizin doktordur. İnşallah yaptığımız bu kampanyadan sonuç alarak Ardeşen bir değerine sahip çıkmış olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Doktor Dursun Ali Sarı: Her şeyin bir sonu vardır, vatandaşlarımız beni mutlu etti

Yapılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Dursun Ali Sarı, "42 yıldır bir görevim var Ardeşen’de. Görevimi layıkıyla yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Yıllardır vatandaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Her şeyin de bir sonu var. 72 yaş hekimlikte son yaş oluyor, kanun böyle söylüyor. 31 Ocak 2021 tarihine kadar görevimi devam ettireceğim ve 1 Şubat itibariyle emekli olacağım. Vatandaşımız yapmış olduğu kampanya bir jesttir. Beni mutlu etti." açıklamasında bulundu.



