410'uncu hafta: Annem 90 yaşında ama gözleri yollarda...

Cumartesi Anneleri adalet arayışlarının 410'uncu haftasında, "Bize yaşatılan hukuksuzluk, tüm topluma yönelmiş bir tehdittir" dedi.

Gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, adalet arayışlarının 410'uncu haftasında Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelerek 2 Şubat 1984'te kaybedilen Maksut Tepeli'nin akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirdikleri oturma eyleminde "Failleri belli kayıplar nerede?" pankartı açan Cumartesi Anneleri ve onlara destek veren yurttaşlar, gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları ve kırmızı karanfillerle adalet istedi.

Eylemde ilk sözü alan Tepeli'nin avukatı Gülseren Yoleri, Maksut Tepeli'nin gözaltına alındığının hep inkar edildiğini; ancak Maksut Tepeli'nin eşi 19 yıl sonra nüfus kağıdını değiştirmeye gittiğinde eşinin kayıtlarda "ölü" olarak geçtiğini gördüğünü aktardı.

Bunun üzerine Tepeli'nin eşinin 2003'te mahkemeye başvurduğunu belirten Yoleri, savcılığın ısrarıyla Numune Hastanesi'nde öldüğüne dair kayıdın ortaya çıktığını ifade ederek, "Mezarı aileye gösterilmiyor. Ölüm tarihi ve defin kayıtlarında çelişkiler var. Mahkeme de takipsizlik kararı verdi. Polisin hastanede öldü iddiası da doğru değil. Hastane kaydı yok" diye konuştu.

'Annem oğlunun kemiklerini istiyor'

Maksut Tepeli'nin kardeşi Türkan Tepeli, "Annem oğlunun kemiklerini istiyor. 90 yaşında ama gözü yollarda" diye konuştu. Diğer kardeşi Orhan Tepeli ise, elinde tuttuğu abisinin fotoğrafını göstererek, "Fotoğrafta benden küçük duruyor; ama aslında o benden büyük. Çok bekledik; ama hiçbir iyi haber alamadık. Elimiz devletin yakasında" dedi. Tepeli, devletin istese abisini bulabileceğini; ama bulmak istemediğini ifade ederek, "Buradaki fotoğrafların çoğalması, safların sıklaşması kayıpların artması demektir. Biz kayıpların artmasını istemiyoruz" ifadesinde bulundu.

Faillerin isimleri okundu

Haftanın açıklamasını ise Cumartesi İnsanları'ndan Mukaddes Şamiloğlu okudu. Şamiloğlu, "Bize yaşatılan hukuksuzluk, tüm topluma yönelmiş bir tehdittir. Kamu görevlilerinin işlediği suçlarda cezasızlığı besleyen düzenleme ve uygulamalar, hükümetler değişse de değişmedi. 76 yıldır kayıp yakınları hukuki olarak sonuç alamadı" diye konuştu. Tepeli'nin faillerinin 20 yıldır bulunamadığına dikkat çeken Şamiloğlu, Tepeli'nin kaybedilmesinden rol alanların isimlerini sıraladı. Şamiloğlu, Tepeli'nin yaralanması ve sorgulanmasında görev alan polisler; Rahmi Kaya, Servet Bozkurt, Hasip Dönmez, Zafer Elemen, Şeyhmuz Altın ve İlhami Öztürk'ün, soruşturma savcısı Necdet Camcı'nın, askeri hakim Muhteşem Savaşan'ın, dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu devlet görevlilerinin olaydan sorumlu olduğunu belirterek, sorumluların yargılanmasını istedi. (Dicle Haber Ajansı- DİHA)