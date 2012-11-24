Çocukları kaybedilen Cumartesi Anneleri 400. kez Galatasaray Meydanı'nda buluştu

Cumartesi Anneleri, faili meçhul saldırılar ve gözaltında kaybedilen çocukları ve yakınlarının akıbetini öğrenmek ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmek için 400. kez İstanbul Galatasaray Meydanı’nda toplandı.

Cumartesi Anneleri ile onların yanında eylem yapan babalar ve kardeşler, ilk eylemlerinden 17 yıl sonra hâlâ öğrenemedikleri çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetlerini bilmek istiyor.

Güvenlik gerekçesiyle yapılan çeşitli operasyonlarda, gözaltılarda ya da gözaltı sonrasında kaybolan ve bir daha haber alamadıkları yakınlarının bulunmasını isteyenler, bugün (24 Kasım 2012) Galatasaray Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde kayıp yakınlarının fotoğrafıyla Galatasaray Meydanı'ndan toplanan gruba siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar destek verdi.



400. defa yine Galatasaray Lisesi önünde



İlk eylemlerini 27 Mayıs 1995'te yapan Cumartesi Anneleri, izleyen 400 hafta boyunca İstanbul Galatasaray Meydanı'nda her cumartesi oturma eylemi yaparak yakınlarının bulunmasını istediler ve "meçhul" katilleri protesto ederek Türkiye'de karanlık derin güçlere karşı mücadelenin en önemli simgelerinden biri oldular.

13 Mart 1999'a kadar her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda kaybedilenlerin fotoğraflarıyla 400 hafta aralıksız oturma eylemi yapan anneler, 28 Şubat sürecini izleyen günlerde oturma eylemine ara verdiler ve o günden sonra ilk kez Ergenekon davası üzerine tekrar bir araya geldiler.