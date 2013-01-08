'Cumartesi annelerini kim istismar ediyor?'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Cumartesi annelerini kim ya da kimler istismar ediyor” diye sordu. Aygün, “Cumartesi Anneleri’nin talepleri neden karşılanmamaktadır? Taleplerin yerine getirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır” dedi.

Aygün, TBMM Başkanlığı’na Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlamış istemiyle verdiği soru önergesinde ‘Cumartesi Annelerini’ gündeme taşıdı.

Cumartesi Anneleri’nin, kayıp yakınları için verdikleri 17 yıllık mücadeleyi önerge gerekçesinde anlatan Aygün, Başbakan Erdoğan’a, 7 Eylül 2010 tarihinde NTV’nin canlı yayınında ‘Cumartesi Anneleri’ne ilişkin, şu sözlerini hatırlattı:

“Cumartesi Anneleri'nin genelinin faili meçhullerin mensubu olduğu noktasında değilim. Aldığım bilgiler şudur, Cumartesi Anneleri'ni istismar edenlerin olduğu konusudur. Cumartesi Anneleri o faili meçhullerin kendileri olmaları halinde bilgi, bulgu ne varsa, bunların üzerine gideriz. Eğer randevu talep ederlerse Cumartesi Anneleri'yle seve seve görüşürüm.” Aygün, bu hatırlatmadan sonra, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

1980-2012 arasında en çok hangi ilde kayıp var?

-Cumartesi Anneleri’nin talepleri neden karşılanmamaktadır? Taleplerin yerine getirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

-Kayıpların akıbeti neden yıllardır açıklanmamaktadır? Son 10 yıldır akıbeti açıklanan kayıp var mıdır?

-2002-2012 yılları arası kayıpların faillerinden bulunan var mıdır? Var ise hangi vatandaşımızın kaybından sorumludur?

-1980-2012 yılları arası gözaltında iken kayıp olduğuna dair ihbar yapılan kaç kişi vardır? Kaç kişinin kaybolmadan önce gözaltına alındığı bilinmektedir?

-1980-2012 yılları arası en çok hangi ilde gözaltında kayıp vardır? İllere göre dağılımı nedir?

-Yakınlarının akıbetini öğrenip ziyaret edebilecekleri bir mezara sahip olabilmeleri için daha kaç hafta oturmaları gerekmektedir? Yakınlarının akıbetini öğrenebilmeleri için tüzel kişiliklerinin olması mı gerekmektedir? Arkalarında kimlerin olması gerekmektedir?

Hükümet annelerin feryatlarına neden karşılık vermiyor?

-Arjantin’den Plaza de Mayo Anneleri'ni örnek gösterirken Cumartesi Anneleri’nin neden hükümet olarak feryatlarına karşılık verilmemektedir? Cumartesi Anneleri’nin çocukları nerededir?

-Elindeki bilgi ve belgeleri paylaşan aileler var mıdır? Var ise sonuç alınabilmiş midir?

Anneleri kim istismar ediyor?

-Cumartesi Anneleri’nin istismar edildiğini belirtmektesiniz. Kim veya kimler istismar etmektedir?

-Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Yeni bir randevu talepleri olursa görüşmeyi kabul eder misiniz?

-Faili meçhuller için bir sonuç alınamamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?