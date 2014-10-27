41 kilometre yükseklikten atladı

Google'un üst düzey yöneticisi Alan EustaceAlan Eustace (57), New Mexico eyaletinin Roswell kasabasında helyum dolu bir balonla çıktığı 41 kilometre yükseklikten atlayarak, yeni bir rekora imza attı.
Eustace, giydiği özel uzay giysisi sayesinde sorun yaşamadan yere ulaşmayı başarırken, paraşütünü açmadan önce 4,5 dakika süren serbest düşüşünde saatte 1322 kilometre hıza eriştiği bildirildi.
Paragon Space Development şirketi tarafından geliştirilen projenin, Stratosfer ile ilgili yapılacak araştırmalara yardımcı olacağı belirtiliyor.
Eustace'in başarısından önce dünya rekoru, Ekim 2012'de 39 kilometreden atlayan Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner'e aitti.