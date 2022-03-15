41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Bent Hamer oldu

41. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstlenecek. Jürinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furre oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Uluslararası Yarışma jüri başkanı “Mutfak Hikâyeleri” ve “ Yumurtalar” filmlerinin yönetmeni senarist ve yapımcı Bent Hamer oldu. Jüride Hamer’a yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furre eşlik edecek

Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışacak.

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde filmler, festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor. Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine 10 bin euro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya 100 bin TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine ise 5 bin euro verilecek.

Jüri üyeleri hakkında

Bent Hamer

1956'da Norveç'in Sandefjord kentinde doğdu. Yönetmen, senarist, yapımcı ve BulBul film yapım şirketinin kurucusudur. Oslo Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördükten sonra kaptan olarak çalıştı; Stockholm Üniversitesi'nde Edebiyat ve Film Teorisi öğrenimi gördü, Stockholms Filmskola'da sinemacılık eğitimi aldı. Yönettiği filmler arasında tümü Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapan O’Horten, Factotum, Kitchen Stories / Mutfak Hikâyeleri ve Eggs / Yumurtalar sayılabilir. 1001 Grams / 1001 Gram, O’Horten ve Kitchen Stories / Mutfak Hikâyeleri Norveç'in Oscar adayı oldular. Tokyo, San Sebastian, Sundance Institute, Sundance, Karlovy Vary film festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Bu yıl programda da yer alan son filmi The Middle Man / Aracı pandemi yüzünden ertelenerek 2022'de prömiyer yapabildi. 2013'te Norveç Amanda Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Radu Muntean

1994'te Bükreş Tiyatro ve Sinema Akademisi'nden mezun oldu. İlk uzun metrajlı filmi Furia (2001) Romanya Sinemaseverler Birliği'nin En İyi İlk Film Ödülü'nü ve Transilvanya Film Festivali'nin En İyi Görüntü ödüllerini kazandı. Hîrtia va fi albastră (2006) Saraybosna, Avrasya, Las Palmas, Cottbus ve Namur film festivallerinde ödüller kazandı. Boogie 2008'de Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde prömiyerini yaptı. Marți, după crăciun (2010) Cannes'da Belirli Bir Bakış Bölümü'nde prömiyerini yaptı ve Saraybosna, Mar Del Plata, Gijon, Namur, Essone, Bastia film festivallerinde ödüllendirildi. 2011'de Alexandru Baciu ile HBO belgeseli Vorbitor / Visiting Room'un ortak yönetmenliğini üstlendi. Un etaj mai jos / Alt Kat (2015) Cannes'da Belirli Bir Bakış Bölümü'nde prömiyerini yaptı ve Sevilla Avrupa Film Festivali'nde iki ödül kazandı. Alice.T (2018) Locarno'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Son filmi, festivalde gösterilecek olan Întregalde (2021) Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde prömiyerini yaptı.

Marie-Ange Luciani

2007'de kurulan Les Filmes de Pierre firmasının yöneticisi ve yapımcısıdır. Robin Campillo, Christophe Régin, Abdellah Taia, Laurent Cantet, Claire Burger, Ursula Meier, Jean-Gabriel Périot, Justine Triet gibi yönetmenlerle çalışmıştır. 2018'de Robin Campillo'nun 120 battements par minute / Kalp Atışı Dakikada 120 filmiyle En İyi Film dalında César ödülü kazandı. Yapımcılığını üstlendiği filmler arasında bu yıl festivalde de gösterilecek olan Arthur Rambo, Çizgi ve Reims'e Dönüş (Kesitler) de yer alıyor.

Ali Asgari

İran'da doğdu. İran sinemasının önde gelen isimlerinden olarak 200'den fazla ödül sahibidir. İki kısa filmi Cannes'da yarıştı, Bacheh / Bebek 2014'te Venedik Film Festivali'nde kısa film yarışmasında yer aldı. Filmlerinde ülkesi İran'da toplum dışına itilmiş bireylerin zorlu hayatlarını işler. İlk uzun metrajlı filmi Napadid shodan / Kaybolma Cannes Film Festivali'nin Cinefondation atölyesinde şekillendi ve 2017 Venedik ve Toronto film festivallerinde prömiyerlerini yaptı. İkinci uzun metrajlı filmi Ta farda / Yarına Kadar dünya prömiyerini 2022 Berlin Film Festivali'nde yaptı. ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyesidir.

Gaia Furrer

1975’te İtalya’da doğdu. Lisans derecesini Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde Sinema Tarihi dalında tamamladı. Yurtiçinde ve yurtdışında İtalyan sinemasının tanıtımı projeleri sorumlusu olarak Film Italia’da çalıştı. Çeşitli film festivallerinde programcı ve danışman olarak çalıştı. 2004'ten bu yana Avrupa'nın en önemli kara film festivallerinden Noir in Film'de Program Direktörü olarak çalıştı. İlk yılından bu yana Venedik Film Festivali’nin bağımsız bölümü Giornate degli Autori / Venedik Günleri’nin program yöneticiliğini yürüttü; 2020'de bu bölümün Sanat Direktörlüğü'nü üstlendi.