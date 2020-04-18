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Yeni tip Koronavirüs salgını, Afrika ülkelerinde de etkisini göstermeye başlarken, ülkelerdeki tıbbi ekipman yetersizliği endişe yaratıyor.

New York Times'ın aktardığına göre Güney Sudan'ın sahip olduğu solunum cihazından(4) çok başkan yardımcısı var. 5 milyon nüfuslu Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sadece üç solunum cihazı var. Aynı boyutlardaki Liberya'da 6 solunum cihazı var ve biri ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Gazetenin ulaştığı verilere göre 41 Afrika ülkesinde toplam 2 binden az solunum cihazı bulunuyor. Kıradaki 10 ülkenin ise hiç solunum cihazı yok.

Kıtadaki çoğu ülkede oksijen ve sabun gibi hijyen malzemelerinin de kısıtlı olduğu belirtildi.

Afrika ülkelerindeki vaka sayısının artması durumunda hastanelerin işleyemez hale gelmesinden korkuluyor.

Kıtadaki yeni tip Koronavirüs vakaları 20 bine yaklaştı.