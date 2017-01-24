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Yaşam
Deutsche Welle

4000 yıllık mumya yeni yüzüne kavuştu

Mısır Eski Krallık dönemine ait 2. Idu mumyası yeni yüzüyle Roma Pelizaeus müzesinde ziyaretçilerle buluşuyor.

24 Ocak 2017 21:49

Mısır’ın Eski Krallık dönemine ait olup hakkında en çok araştımanın yapıldığı mumyalarından biri olan 2. Idu yeni yüzüne kavuştu. Almanya'nın Hildesheim kentinde bulunan Roma Pelizaeus Müzesi’nin en değerli parçalarından olan mumya en son teknikler kullanılarak yeniden yapılmış yüzüyle ziyaretçilerle buluştu.

Eski Krallık döneminde, İ.Ö. 2200'de görev yapmış üst düzey bir krallık görevlisine ait olan mumyanın yaklaşık olarak 4000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mumya 1914 yılında Gize Piramitleri'nin batı mezarlık bölümünde bulunmuştu.

Dijital teknikler kullanılarak ayrıntıları çıkartılan mumyanın kafası önce bir model üzerine aktarıldı. Köpükten yapılan kopyaya son rötuşlar sanatçı Konstanze Thomas-Zack tarafından yapıldı. Müzenin direktörü Regine Schulz yaptığı açıklamada " 2. Idu artık korkutucu ifadeye sahip bir mumya değil, günümüzden biri gibi gözüküyor" dedi.

Müzede kendisi için hazırlanmış özel bir odaya taşınan 2. Idu'nun başı burada mezarından çıkartılan diğer eşyalarıyla birlikte sergileniyor. 2. Idu'ya ait mumyalanmış iskelet ve sedir ağacından yapılmış tabutu haricinde sergilenen eşyalar arasında bir adet başlık, görevine ilişkin pullar, midye kabukları ve altın ziynet eşyaları bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/MY/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mısır Eski KrallıkRoma PelizaeusEski KrallıkHildesheimRoma Pelizaeus Müzesi

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