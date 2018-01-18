T24 LogoT24 Logo
Eğitim

400 engelli kursiyer karne sevincini erken yaşadı

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE genelinde 18 milyona yakın öğrenci yarın karnelerini alacak

18 Ocak 2018 19:43

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE genelinde 18 milyona yakın öğrenci yarın karnelerini alacak. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda 35 branşta kurs gören 400 engelli kursiyer ise sembolik karnelerini bugünden aldı.

Yurt genelinde yarın yapılacak karne dağıtımı öncesi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda kuaförlük, resim, el sanatları, pasta ve kek yapımı, mantar yetiştirme, ahşap atölyeleri gibi 35 branşta kurslara katılan 400 engelli kursiyer karne sevinci yaşadı.

“BAĞCILAR’IN HUZURU BURADAN GEÇİYOR”

Engelliler Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’ın huzurunun buradan geçtiğine inanıyorum. Bağcılar ailesi ve yöneticileri olarak sizlere hizmet etmekten her zaman onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Karne alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Tatilde burası yine açık. Her zaman her ihtiyacınızı karşılayacağınız bir mekan olarak hizmet edeceğiz\" dedi.

MÜZİKLİ VE YEMEKLİ ŞÖLEN DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgesi ile sembolik karneleri protokol tarafından verildi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Programın sonunda karne alan öğrenciler için müzikli yemekli şölen düzenlendi. Karne dağıtım törenine İlçe Müftüsü Musa Uzun, engelliler, öğretmenleri ve yakınları katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYEBağcılar Belediyesi Engelliler SarayındaYurtHUZURU BURADAN GEÇİYOR” Engelliler SarayındaBağcılar Belediye Başkanı LokmanBağcılarKarneTatildeHerMÜZİKLİ VE YEMEKLİDÜZENLENDİ KonuşmalarınKarnelerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24