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Politika

400 bine yakın engelli evde bakım hizmeti alıyor

42 bin 769 kişi ile evde bakım hizmetinde İstanbul ilk sırayı alıyor

16 Mayıs 2013 20:45

 Hülya Karabağlı / Ankara

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Türkiye’de 400 bine yakın engellinin evde bakım hizmeti aldığını söyledi. 42 bin 769 kişi ile evde bakım hizmetinde  İstanbul ilk sırayı alıyor. En az evde bakılan engelli ise 553 kişiyle Bayburt.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın soru önergesiyle, Türkiye genelinde evde bakım hizmeti alan engelli sayısı ortaya çıktı. Türkiye’de evde bakım hizmeti alanların sayısı, aralık 2012 verilerine göre,  398 bin 335.  Evde bakım hizmeti almanın da koşulları var.  Buna göre,  öncelikle Sağlık Kurulu Raporu’nda “ağır özürlü” ve vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde 50 ve üzerinde olduğunun belgelendirilmesi gerekiyor.  “Günlük hayatın alışılmış ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması” gerekliliği aranıyor.  Kendine ait gelirinin,  asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. Eğer engellinin bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da kişiler varsa bu oran, bakmakla yükümlü olduğu toplam kişi sayısına göre uygulanıyor.

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