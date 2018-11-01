40 yıllık ağaçlar otopark için kesildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gaye Sitesi Blokları bahçesinde yer alan çok sayıda ağaç, site sakinlerinin bir yıllık mücadelesine rağmen, otopark yapılacağı gerekçesiyle, site yönetimi tarafından kesildi. Site sakinleri, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken ağaçları başka bir yere taşımayan CHP'li Yenimahalle belediyesine tepki gösterdi.

Ankara’nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Gazi Mahallesi'nde bulunan Gaye Sitesi Blokları'nın bahçesinde bulunan 40 yıllık ağaçlar, site yönetimi tarafından buraya yapılacak otopark gerekçesiyle kesildi. Site yönetiminin ağaçların kesimi için Orman Genel Müdürlüğü’nden izin aldığı ileri sürülürken, site sakinleri, 40 yıllık ağaçları bir başka yere taşıyarak korunma seçeneğini kullanmayan ve kesilmelerine seyirci kalan Yenimahalle Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan site sakinleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve yönetimini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şikayet edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Site yönetimi, belediyenin taleplerini yerine getirmedi

Bir yıllık süreçte ağaçların kesilmesine karşı çıkan kat malikleri uzun bir yol aldı ancak, Yenimahalle Belediyesi’nin aynı konuda verdiği iki farklı karar kafaları karıştırdı. Şimdiye kadar şunlar yaşandı:

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, site yönetiminin mevcut otopark alanın ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle yeşil alan üzerinde yapılması planlanan karara kat maliklerinden gelen itirazı 31 Ekim 2017 tarihinde sonuçlandırdı.

Neslihanoğlu, bu tarihli yazısında, site yönetiminden yapacakları işin niteliği açısından proje gerektirdiğine dikkat çekerken yapılacak imalatlarla ilgili Belediye’nin ilgili biriminden projenin onaylatılmasını taraflara bildirdi. Neslihanoğlu imzalı karar yazısında, belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde tüm sorumluluk site yönetimine ait olacağından İmar Kanunu kapsamında haklarında işlem yapılacağına da işaret edildi.

Ancak, ilerleyen süreçte, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, site yönetiminden yapılan başvuruya farklı bir karar çıkarak kafaları karıştırdı. Yeşil alanın otopark olduğu iddiasında bulunan Site yönetimine otoparka izin veren bir karar çıkarıldı.