40 milyon yıllık "Kılıç dişli kaplan" iskeleti satışa çıkarılacak

Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir Hoplophoneus iskeleti müzayedede satışa çıkacak. "Kılıç dişli kaplan" olarak adlandırılan hayvanın yüzde 90'ı sağlam. Kalan bölümü ise üç boyutlu yazıcı ile baştan üretildi. 40 milyon yaşındaki iskelete 90 bin dolar değer biçiliyor.

Geçen yıl Güney Dakato’da bir Hoplophoneus’a ait kemikler bulundu. Yaklaşık 40 milyon yaşında olduğu tahmin edilen yaratığın, 1.2 metre uzunluğundaki iskeleti çok iyi durumdaydı. Yaklaşık 56 milyon yıl önce Kuzey Amerika’yı takip ederek ilkel atları, tembel hayvanları ve gergedanları yiyip bitiren Nimravidae ailesinin nesli tükenmiş bir cinsi olarak tanımlanıyor.