40 milyon yıllık iskelet açık artırmayla satılacak

ABD'de bir çiftlikte keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı yaklaşık 40 milyon yıllık iskelet, İsviçre'nin Cenevre şehrinde açık artırmayla satışa sunulacak.

Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73 bin 750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor.

Piguet Müzayede Evi'nin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosil, her şeyden önce korunması için olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu.



Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.