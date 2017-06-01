40 Kübalı dansçıya Ankara'da pavyon tuzağı; pasaportlarına el kondu, seks işçiliğine zorlandılar!..

40 Kübalı dansçı kadın, Makedon bir menajerin teklifini kabul edip Ankara'ya geldi. Menajer, bir otele yerleştirip pasaportlarına el koyduğu kadınları, 2 ay konsomatrislik ve seks işçiliğine zorladı. Olay, bir kadının kaçıp Küba Elçiliği’ne sığınmasıyla ortaya çıktı.

Ülkelerinde dans ederek geçimini sağlayan 40 Kübalı kadın, Makedonya merkezli bir menajerlik ajansıyla irtibata geçti. Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, menajerlik şirketi 40 dansçıyı, iş ayarladığını belirterek önce İstanbul’a, oradan da Ankara’ya götürdü. Menajerlik firmasının sahibi Makedonya vatandaşı Dragana J. de dansçılarla birlikte Ulus’taki bir otelde kalmaya başladı. Genç kadınlar bir süre sonra Dragana J. tarafından ayarlanan pavyonlarda konsomatris olarak çalışmaya ve seks işçiliğine zorlandı. Dansçılar bu duruma itiraz etti. Ancak adeta otelde hapis hayatına zorlandılar. Akşam saatlerinde otele giden servis araçlarıyla pavyonlara götürülen genç kızlar, işlerini bitirmelerinin ardından aynı araçlarla otele götürüldü. Menajir Dragana J., pasaportlarına el koyduğu kadınların otelden ayrılmasına da izin vermedi.

Elçilik yardım istedi

Yaklaşık 2 ay otelde tutulan dansçılardan biri, kaçarak Küba Büyükelçiliği’ne sığındı. Genç kadının yaşadıkları kâbusu anlattığı büyükelçilik yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı’na durumu bildirerek yardım istedi. Bakanlığın ihbarıyla harekete geçen polis, dansçıların tutulduğu otele baskın düzenledi. Kübalı dansçılar kurtarılırken, menajer Dragana J. gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetti

2 ay sonunda hapis hayatından kurtulan dansçılar ülkelerine gönderilirken, Dragana J. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Dragana J., tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Sanığın avukatı ise "Müvekkilimin mağdurları zorla çalıştırması, cebir ve tehdidi söz konusu değildir. Dansçıların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir yasadışı işlem yok. Atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır" dedi. Ancak ‘insan ticareti yapma’ suçundan tutuklanan Dragana J., Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Savcılık, olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.