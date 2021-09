40. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu: Altın Lale Emre Erdoğdu'nun

İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi filme verilen Altın Lale’nin sahibi ‘Beni Sevenler Listesi’ ile Emre Erdoğdu olurken, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü ise ‘Çatlak’ filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Asiye Dinçsoy ile İlayda Elif Elhih arasında paylaşıldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Halil Babür’e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Orçun Özkılınç’a, En İyi Kurgu Ödülü Evren Luş’a, En İyi Özgün Müzik Ödülü Deniz Cuylan ve Brian Bender’e, En İyi İlk Film Ödülü Çağul Bocut’a verildi. Yazar Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ‘Sen Ben Lenin’ ile Tufan Taştan oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-13 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 40. İstanbul Film Festivali’nde uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştı.

100 bin kişi takip etti

Gösterimlerini 100.000’e yakın izleyicinin takip ettiği İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel oldu.

İKSV tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödüllerinin kazananları da açıklandı.

En İyi Film: Beni Sevenler Listesi

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Emre Erdoğdu’nun yönettiği 'Beni Sevenler Listesi' kazandı. Ödülü Erdoğdu'ya Tolga Karaçelik takdim etti.

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan

En İyi Yönetmen ödülü, Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. Ercan Kesal’ın açıkladığı ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi.

Jüri Özel Ödülü Tufan Taştan’ın oldu

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tufan Taştan’ın yönettiği Sen Ben Lenin filmi layık görüldü. Ödül Orçun Behram tarafından takdim edildi.

En İyi Kadın Oyuncu: Asiye Dinçsoy ve İlayda Elif Elhih

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Dirlik Düzenlik' filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy’a ve 'Sardunya' filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih’e verildi. Ödülleri Salih Güney takdim etti.

En İyi Erkek Oyuncu: Halil Babür

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle Halil Babür kazandı. Ödülü Ece Dizdar takdim etti.

En İyi Senaryo Ödülü: Fikret Reyhan

En İyi Senaryo Ödülü’nü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan kazandı. Ödülü Alametifarika Kurucu Ortağı ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Orçun Özkılınç

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sardunya filmiyle Orçun Özkılınç kazandı. Ödülü Naz Erayda verdi.

En İyi Kurgu Ödülü: Evren Luş

En İyi Kurgu Ödülü’nü Cemil Şov filmiyle Evren Luş kazandı. Ödülü Nadir Öperli verdi.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuldu. Bekıs Özener’e ödülünü Necip Sarıcı, Suna Selen’e Selen Uçer, Salih Güney’e ise Selda Alkor takdim etti.

Ulusal Belgesel Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek'in yönettiği "Nosema" ile Sidar İnan Erçelik'in yönettiği "Rüzgâr Tayı" filmlerine Mansiyon verildi.

En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. Ödülü Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk takdim etti.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını teşvik etmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği 'Sürgünde Bir Yıl' filmine Mansiyon verildi.

Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü: Madalena

Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü için bu yıl 9 ülkeden 11 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl Madiano Marcheti’nin yönettiği Madalena kazandı. Katia Goulioni’nin açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanı Bülent Kozlu takdim etti.

Bu yıl jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönettiği Bekâretin Sonu ve Thomas Imbach’ın yönettiği Nemesis filmlerine verildi. Ödülleri Mahnaz Mohammadi takdim etti.

Bu yıl, yakın zamanda kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilen En İyi Özgün Müzik Ödülü Av filmiyle filmiyle Deniz Cuylan ve Brian Bender’a verildi. Ödülü LU Records kurucularından Ahmet Kenan Bilgiç ve Betal Özay takdim etti.

