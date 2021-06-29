40. İstanbul Film Festivali'nde prömiyer yapacak olan "Sen Ben Lenin"den ilk tanıtım

Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali'nde yapması planlanan Sen Ben Lenin filminden ilk resmi teaser paylaşıldı. Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi olan Sen Ben Lenin, aynı zamanda festivalde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak.

Sen Ben Lenin'in senaryosunu Tufan Taştan ile birlikte Barış Bıçakçı kaleme aldı. Film, 1 ile 13 Temmuz arasında düzenlenecek olan 40. İstanbul Film Festivali kapsamında 13 Temmuz tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da gösterimini yapacak.

Sen Ben Lenin'in başrolünü Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşıyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi yıldız isimler yer alıyor.

Sen Ben Lenin'in konusu ise şöyle: Bir sahil kasabasının tek kurtuluş umudu turizmdir. Tam da bu sırada dalgalar kasaba sahiline bir Lenin heykeli getirir. Bu heykel kıyaya vurması, annesiyle kendisine iki kişilik bir dünya kuran fotoğrafçı Fikret, idealist bir öğretmen olan İdl, masallardan medet uman Ümit, çay bahçesi açmak için çabalayan Aziz ve belediye başkanı Asaf’ın hayatının değişmesi neden olur.

Sen Ben Lenin'in müzikleri Barış Diri'nin imzasını taşıyor. Ayrıca Seyyal Taner seslendirmesiyle Edip Cansever’in ‘Mendilimde Kan Sesleri’ şiirinin bestelenmiş versiyonu filmde yer alıyor.