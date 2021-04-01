40. İstanbul Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Çevrimiçi olarak bu akşam başlayacak olan 40. İstanbul Film Festivali nisan, mayıs ve haziran ayları boyunca hem çevrimiçi hem de sinema salonları ve açık hava sineması gösterimleriyle devam edecek. Festival kapsamındaki ulusal yarışmalar 20-29 Mayıs, Uluslararası Yarışma ise 18-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Her sene sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen festival, bu sene pandemi şartları dolayısıyla çevrimiçi ağırlıklı gösterimlerle sürecek. Festivalde dünya sinemasının en çok konuşulan örnekleri, sinemamızın yeni yapımları, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmler, klasik filmler, efsane yönetmenlerden iz bırakmış başyapıtlar ve kült filmlerle dolu bir seçki izleyicilerle buluşacak.

40. İstanbul Film Festivali'nin yeni filmleri nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü gösterime girecek. 20-29 Mayıs tarihlerinde ise festivalin yarışmaları olan Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması gösterimleri hem çevrimiçi hem de pandemi kurallarına uygun olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi gösterimlere resmi siteden ulaşabilirsiniz

Ayrıca festivalin Uluslararası Yarışma ve Galalar bölümlerindeki filmler de haziran ayı süresince çevrimiçi platformda olduğu gibi hem açık hava mekânlarında hem de şartlara uygun şekilde sinema salonlarında gösterimde olacak. Festivalin çevrimiçi gösterimlerine festivalin resmi sitesi olan filmonline.iksv.org üzerinden ulaşılabiliyor.

İlk kez İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1982 yılında sinema haftası olarak başlayan ve şu an 40. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali'ne kısıtlama ve uygulamalar elverdiği durumda yurtiçinden ve yurtdışından birçok konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da bekleniyor.

İstanbul Film Festivali nisan ayı programı

40. İstanbul Film Festivali'nin bu ayki çevrimiçi gösteriminde sinemaseverlerle buluşacak filmler şunlar:

*Köstebek Ajan / El Agente Topo / The Mole Agent / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)



*Pazar Günleri / Sundays / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)



*Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)



*Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A friendly tale / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)



*Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)

Luzzu / Alex Camilleri / Malta (Genç Ustalar)



*Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)



*Şiddet Tekeli / Un pays qui se tient sage / The Monopoly of Violence / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)



*Üst Kattakiler / Sentimental / The People Upstairs / Cesc Gay / İspanya (Antidepresan)



*Susmayan Köpek / El Perro que no calla / The Dog Who Wouldn’t Be Quiet / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)



*Aşktan Sonra / After Love / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)



*Sevgili Yoldaşlar / Dorogie Tovarishchi! / Dear Comrades! / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)



*İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)



*Düşüş / Falling / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)



*Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)



*Aynalar / Spoguli / In the Mirror / Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya (Antidepresan)



*180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule / Farnoosh Samadi / İran (Çiçek İstemez)



*Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come / Marat Sargsyan / Litvanya (Genç Ustalar)



*Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)



*Sarayın Sessizliği / Les Silences du Palais / The Silences of the Palace / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)

40. İstanbul Film Festivali ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.