40. İstanbul Film Festivali başlıyor; program belli oldu

40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Festivalin 1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak gösterimleri Mayıs ve Haziran'da çevrimiçinin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında da devam edecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. Türkiye ve dünya sinemasından filmlerin yer aldığı bir programla 1 Nisan'da filmonline.iksv.org'da başlayacak olan 40. İstanbul Film Festivali, Mayıs ve Haziran aylarında çevrimiçi etkinliklerin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında devam edecek.

Festival kapsamında Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festival gösterimlerine kısıtlama ve uygulamaların elverdiği durumda yurt içinden ve yurt dışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da planlanıyor.

Onur Ödülleri sahipleri açıklandı

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festivalin 40. yılında yeni formatıyla 2 Nisan'da çevrimiçi başlayacağını, sürecin ilerleyişine göre sinema salonları ve açık havada film gösterimlerinin yapılacağını ifade etti.



Festival kapsamında, "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl ses ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener, yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncuları Salih Güney ile Suna Selen'e verilecek. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

Festivalin resmi sitesi "film.iksv.org" üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılabilecek Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başvuruları da 26 Mart'a kadar devam edecek.

40. İstanbul Film Festivali Programı

Nisan ayı programı

Köstebek Ajan / El Agente Topo / The Mole Agent / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)



Pazar Günleri / Sundays / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)



Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)



Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A friendly tale / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)



Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)



Luzzu / Alex Camilleri / Malta (Genç Ustalar)



Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)



Şiddet Tekeli / Un pays qui se tient sage / The Monopoly of Violence / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)



Üst Kattakiler / Sentimental / The People Upstairs / Cesc Gay / İspanya (Antidepresan)



Susmayan Köpek / El Perro que no calla / The Dog Who Wouldn’t Be Quiet / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)



Aşktan Sonra / After Love / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)



Sevgili Yoldaşlar / Dorogie Tovarishchi! / Dear Comrades! / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)



İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)



Düşüş / Falling / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)



Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)



Aynalar / Spoguli / In the Mirror / Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya (Antidepresan)



180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule / Farnoosh Samadi / İran (Çiçek İstemez)



Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come / Marat Sargsyan / Litvanya (Genç Ustalar)

Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)



Sarayın Sessizliği / Les Silences du Palais / The Silences of the Palace / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)

Köprüde buluşmalar

Festival kapsamında Türkiye'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" ortak yapım platformu ise 7-9 Nisan'da çevrimiçi gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar'da düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesinde 50 bin lira TRT Özel Ödülü, Türkiye'den bir projeye verilecek.

Ekim ayındaki Kısa Film Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek. Aynı zamanda seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek. Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri'nin sahipleri 9 Nisan'da çevrimiçi yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

Altın Lale ödülünün teması "sinemaya yeni bakışlar"

İKSV'nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali'nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen ve 18-29 Haziran'da gerçekleşecek Uluslararası Yarışma bölümünde, Uluslararası Altın Lale Ödülü için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen filmler yarışacak. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 25 bin euroluk para ödülünün 10 bini Altın Lale'nin sahibi olan filmin yönetmenine, 10 bini filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bini ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine verilecek.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Müzik" olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek.

En İyi Film ödülünün sahibine 150 bin, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin lira takdim edilecek. En iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ise 10 bin liralık para ödülünü kazanacak.

40. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanacak. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel olarak belirlendi.

Ulusal Belgesel Yarışmasının ödülü 10 bin TL

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme İKSV tarafından 10 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmenler Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ve yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez.

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film ödülü

2012 yılında vefat eden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30 bin TL ödül verilecek.



Seyfi Teoman İlk Film Ödülü bu yıldan itibaren önümüzdeki beş yıl boyunca elde edilen bireysel bağışların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler bu ödüle aday olabiliyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

Özel retrospektif bölümü Alfred Hitchcock'a ayrıldı

40. İstanbul Film Festivali’ni Nippon Paint sponsorluğundaki özel retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock’a ayrıldı. Alfred Hitchcock’un geçen yıl korona virüsü salgını nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi Haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler

Ölüm Kararı / Rope (1948)

Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)

Cinayet Var / Dial M for Murder (3D) (1954)

Arka Pencere / Rear Window (1954)

Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)

The Trouble with Harry (1955)

Tehlikeli Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)

Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)

Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)

Kuşlar / The Birds (1963)

Hırsız Kız / Marnie (1964)

Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)

Topaz (1969)

Cinnet / Frenzy (1972)

Aile Oyunu / Family Plot (1976).