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Yaşam

40 günlük bebeğini denize atan kadın ve sevgilisi tutuklandı

Fatma K, ile sevgilisi Mustafa T, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı

27 Ocak 2017 01:36

İstanbul Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atarak öldüren anne Fatma K.  ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.

Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede imam nikahlı eşini cinayetle suçladı. Fatma K, ile sevgilisi Mustafa T, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

 

"Oğlum var onu da öldüreceğim sonra"
 

Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi. 

Dün Eminönü'nde 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma K.'nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K., bebeği ile deniz kenarında yürürken görülüyor. Bir süre sonra aynı görüntüye giren Fatma K.'nın, kucağında bebeğinin olmadığı dikkat çekiyor. 

 

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