40 bin yaşında bir hayvan neye benzer?

Güneydoğu Asya'da yer alan Borneo adasındaki bir mağarada keşfedilen çizimin, bugüne kadar bulunan en eski hayvan resmi olduğu açıklandı.En az 40 bin yıllık resmin figüratif resmin en eski örneği olduğu düşünülüyor.

Figüratif resim, soyut formları değil gerçek varlık ve nesnelerin tasvirini kapsıyor. Resmedilen hayvanın bir yaban sığırı olduğu tahmin ediliyor

BBC internet sitesi bilim editörü Paul Rincon'ın haberine göre uzmanlar, keşfedilen resimde hangi hayvanın betimlendiğini kesinleştiremedi ancak tahminleri, bunun bir Malezya yaban sığırı olduğu yönünde. Malezya yaban sığırı bugün bu bölgede hala yaşamakta olan bir sığır türü.

Borneo adası siyasi olarak Malezya, Endonezya ve Brunei arasında bölünmüş durumda. Resim, adanın Endonezya'ya bağlı Doğu Kalimantan bölgesindeki ıssız ve dağlık alandaki mağaralardan birinde keşfedildi.

El şablonları da bulundu

Bu mağaralarda prehistorik (tarih öncesi) döneme ait binlerce resim, çizim ve diğer görsel tasvir eseri keşfedildi.

Bunların arasında el şablonları, hayvanlar, soyut işaretler ve semboller yer alıyor.

Bu son araştırmaya katılmayan, prehistorik sanat konusunda çok önemli bir isim olarak değerlendirilen, Fransa'daki Bordeaux Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francesco d'Errico, "Burası birçok resmin ve birçok mağaranın bulunduğu çok büyük bir alan. Ortadaki, çok büyük bir arkeolojik keşif" dedi.

Araştırmanın başındaki isimlerden, Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'den Maxime Aubert keşifle ilgili şunları söyledi:

"Bugüne kadar tarihlendirdiğimiz en eski mağara sanatı resmi, tanımlanamayan bir hayvan. Bu, muhtemelen Borneo ormanlarında hala bulunan bir yaban sığırı türü. En az 40 bin yaşındaki resim artık, bugüne kadar bilinen en eski figüratif sanat eseri."

Bölgede yeni keşifler yapılması bekleniyor

Araştırmada resmin tarihlendirilmesi için kalsiyum karbonat kalıntıları incelendi. Araştırmacıların keşfettiği el şarbonlarından birinin yaşı ise en az 51 bin 800 yaşında. Mağaralardaki, insanları tasvir eden resimlerinse 13 bin 600 yıllık olduğu aktarılıyor.

Araştırmacılar, mağara sanatının Borneo'da 52 bin ila 40 bin yıl öncesindeki ara dönem içinde geliştiğini belirtiyor.

Borneo'daki, söz konusu mağaraların bulunduğu bölgenin göreceli olarak keşfedilmemiş bir bölge olduğu, bu yüzden bölgede keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı mağara resminin olabileceği aktarılıyor.