Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Marmara için "Dün dündür, bugün bugündür" siyaseti!

"Biz olsak Mavi Marmara'yı göndermezdik" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu İsrail'in yanında olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamadaysa, Mavi Marmara gemisinde Gazze'ye yardım götürenlere, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara saldırısının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz olsaydık, Mavi Marmara gemisini göndermezdik" sözlerine, 2012 tarihinde, Twitter'dan şu sözlerle yanıtlamıştı: "9 şehidimizin olduğu yerde sesi çıkmadığı gibi, İsrail'in yanında yer ala bu değil miydi? Biz, Filistinlilerin haklarına halel getirecek ve Mavi Marmara şehitlerinin ruhlarını incitecek hiçbir şartı asla kabul etmedik ve etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada ise Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye yardım götürenlere, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?" diye seslendi.