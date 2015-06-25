T24 LogoT24 Logo
Yaşam

4 yaşındaki çocuk yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinde boğuldu!

Zeki Erkan ayağının kayması sonucu, sağanak yağış nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki su birikintisine düştü

25 Haziran 2015 18:18

Kayseri'de arkadaşı ile oyun oynadığı sırada etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Müftü Mesut Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşı Uğur Efe ile birlikte oyun oynayan 4 yaşındaki Zeki Erkan, ayağını kayması sonucunda sağanak yağış nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.

Cumhuriyet'in haberine göre, arkadaşının çığlıklarının ardından çocuklarının suya düştüğünü gören ailesi, küçük Zeki'yi sudan çıkararak, önce Bünyan Devlet Hastanesine, ardından da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesine kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki Erkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği su birikintisi üzerinde yüzen terlikleri ve yine birikintinin yanında oyun oynadığı bidon ve leğen ise dikkat çekti.

Bazı mahalle sakinleri de bölgede benzer su birikintilerinin her yağış sonrası oluştuğunu belirterek, bu konuda yetkililerden önlem almalarını istedi.

ETİKETLER

4 yaşındakiçocukyağmursu birikintisikayseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24