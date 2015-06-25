4 yaşındaki çocuk yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinde boğuldu!

Kayseri'de arkadaşı ile oyun oynadığı sırada etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Müftü Mesut Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşı Uğur Efe ile birlikte oyun oynayan 4 yaşındaki Zeki Erkan, ayağını kayması sonucunda sağanak yağış nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.

Cumhuriyet'in haberine göre, arkadaşının çığlıklarının ardından çocuklarının suya düştüğünü gören ailesi, küçük Zeki'yi sudan çıkararak, önce Bünyan Devlet Hastanesine, ardından da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesine kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki Erkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği su birikintisi üzerinde yüzen terlikleri ve yine birikintinin yanında oyun oynadığı bidon ve leğen ise dikkat çekti.

Bazı mahalle sakinleri de bölgede benzer su birikintilerinin her yağış sonrası oluştuğunu belirterek, bu konuda yetkililerden önlem almalarını istedi.