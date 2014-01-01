4 yaşında olmasına rağmen konuşamayan Çilem yardım bekliyor

Adana'da yaklaşık 5 yıl önce İ.A. ile evlenen Çilem A. (32), 8 aylık hamileyken yüksek tansiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorların yoğun çabası sonucu sezaryenle alınan bebek, bu süreçte beynine oksijen gitmediği için 2 ay hastanede tedavi gördü.



Annesinin adı verilen bebek, babası evi terk ettiği için anneannesi Meliha Angay ve teyzesi Özge Angay'ın yanına yerleştirildi. Zaman zaman tedavi gören Çilem, 4 yaşına gelmesine rağmen ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor.



Teyze Özge Angay, AA muhabirine, hamile ablasının kalp krizi geçirdiği sırada karnındaki bebeğin beynine oksijen gitmediğini, doktorlarında bebeği annenin karnında almak zorunda kaldığını anlattı.



Ablasının hayatını kaybettiğini, bebeğin ise kurtarıldığını belirten Angay, yeğenine 4 yıldır annesiyle baktıklarını söyledi.

Çilemin yürüyemediğini, konuşamadığını ve ellerini tam kullanamadığını ifade eden Angay, şöyle konuştu:



"Çilem, annesinden bizlere hatıra. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tedavisini de yaptıramıyoruz. Çilem'i daha önce doktora götürdük ama sonuç alamadık. Yeğenimin tedavisi için uğraşıyorum. Tek amacım Çilem'in yürüyebilmesi. Yeğenim yaşıtları gibi koşsun, oynasın istiyorum. Çilem dışarıda yaşıtlarını gördüğü zaman özeniyor, kalkmak, yürümek istiyor."



Angay, yeğeni Çilem'in tedavisi için yetkililerden yardım beklediklerini de sözlerine ekledi.



Anneanne Melike Angay ise Çilem'in kızından kendilerine hatıra kaldığını belirterek, "Doktorlar 'umudunu kesme' dedi. Fizik tedaviye götürdük ama yararı olmadı. Çilem'in sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.