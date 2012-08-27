4 yaşında okyanusu tek başına geçecek

Geçtiğimiz şubat ayında oğlunu “güçlendirmek” için karların içinde çıplak koşturan ve görüntüleri internette yayınlandığında büyük tepkiyle karşılanan He Liesheng şimdi de oğlunu okyanusu tek başına geçmesi için eğittiğini açıkladı.

‘Kartal baba” lakaplı Liesheng sert rüzgarlar ve dalgaların olduğu bir ortamda oğlunun potansiyelinin ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre yaklaşık 6 aydır denizcilik eğitimi alan Duoduo okyanusu geçmeye hazırlanıyor.

Duoduo'nun dondurucu soğukta koşarken çekilen görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Başka bir teknenin açık denizde küçük çocuğu takip edeceğini söyleyen Liesheng, “Can yeleği giyecek. Yüzme de biliyor. Evet yolculuk tehlikeli olacak ama bu unsurlar göz önüne alındığında tehlike oranı düşüyor” dedi.

Liesheng doktorların prematüre doğan Duoduo'nun gelişim sürecinde bazı eksiklikler olabileceğini söylediğini belirterek yaşamını engelleyebilecek sorunlardan kurtarmak adına bu onu bu şekilde güçlendirdiğini söyledi.