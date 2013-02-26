4. Yargı Paketi'nin rötar nedeni Öcalan’ın talepleri mi?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Cuma günü “TBMM’ye sunuldu” dediği 4. Yargı Paketi’nin aradan geçen 3 günün sonunda 25 Şubat 2013 Pazartesi akşamı dahi Meclis Başkanlığı’na ulaşmamış olması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bu gecikme ile PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile BDP’lilerin yaptığı görüşmenin bir ilgisi olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Arınç, Cuma günü “sunduk” dedi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 4. Yargı Paketi ile ilgili olarak Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir yazılı soru önergesi sundu. Oran, önergesinde Arınç’ın açıklamasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu’nun 22 Şubat 2013 tarihinde yaptığı toplantı sonrasında, “4. yargı paketi konusunun kesinleştiğini ve tamamlandığını belirterek, "Sayın bakanlarımız da bugün imzalarını atarak, tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik. Sanıyorum pazartesi gününden itibaren TBMM’nin gündeminde olacak. Öncelikle komisyonda görüşülecek olan tasarının yine önümüzdeki günlerde ivedilikle Genel Kurul'da görüşülmesini hepimiz bekliyoruz" açıklamasını yaptınız mı?”

CHP’li Oran’ın yönelttiği diğer sorular da şöyle:

- Kamuoyunda “4. Yargı Paketi” olarak nitelenen yasa tasarısının, bugün (25 Şubat 2013) mesai süresinin bitimi olan saat 18.30 itibariyle halen TBMM Başkanlığı’na sunulmamış olmasının gerekçesi nedir?



Rötar, Öcalan’ın taleplerinin beklenmesinden mi?



- Bu gecikmede, BDP heyetinin İmralı adasına giderek terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin bir ilgisi var mıdır? PKK’lı Abdullah Öcalan’dan gelecek son dakika isteklerinin dercedilmesi amacıyla tasarısının TBMM’ye sunulmasının rötara uğradığı yönünde kamuoyunda oluşan düşüncenin gerçeklik payı nedir?



Mektubun içeriği nedir?



- Kamuoyunda yer alan bilgilere göre bazı BDP milletvekillerinin Abdullah Öcalan'ı ziyaretinden kısa bir süre önce, devlet adına İmralı görüşmelerini yürüten MİT Müsteşarı Sn. Hakan Fidan'ın Ada'ya birkaç kez giderek, Öcalan ile görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerde Sn. Hakan Fidan'ın, sorunun çözümü konusunda devletin samimi olduğu yönünde bilgilendirme yaptığı, MİT Müsteşarı’nın İmralı'ya yaptığı son ziyarette PKK Terör Örgütü Elebaşısı Öcalan'ın, süreçle ilgili kaleme aldığı mektuplardan birini Fidan'a verdiği ve mektubun mensubu bulunduğunuz hükümete hitaben yazıldığı da yer almaktadır. Bu mektubun içeriği ve mektupta yer alan talepler kamuoyuyla paylaşılacak mıdır, bu mektup hangi aracılar eliyle hükümete iletilmiştir, ilgili evrakın kayıt numarası ve gizlilik derecesi nedir?”