4. Yargı Paketi'nden sonra 5. ve 6. yargı paketleri de yolda

Dördüncü yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük tartışma yaratırken, hükümetin iki yeni paketi için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin’in haberine göre, beşinci ve altıncı yargı paketlerinin yolda olduğu sinyali Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi.

Dünyadaki İtalyan Girişimciler Konfederasyonu’nun (CIIM EurAsiaMed) dün İstanbul’da düzenlenen diyalog toplantısına katılan Babacan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki beş yıl içinde karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili bir soru üzerine, en büyük sorunun ekonominin yasal temelleri olduğunu ve hükümetin çerçevesini hazırlamaya başladığı “beşinci ve altıncı yargı reformu paketleriyle” bu sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.

CIIM toplantısının ardından Hürriyet Daily News’ün sorularını da yanıtlayan Babacan, paketlerle ilgili detay vermekten kaçınarak, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bir şey söylemenin “uygunsuz” olacağını belirtti.

Reform paketlerinin sadece ekonominin yasal temelleriyle ilgili olmayacağını, ekonomi başlıkları da içereceğini ifade eden Babacan, yeni paketlerin açıklanma tarihinin henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi. Babacan, “siyasi atmosfer olgunlaştığında” paketlerin TBMM gündemine getirileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.