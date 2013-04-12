T24 LogoT24 Logo
Politika

4. Yargı Paketi'nden sonra 5. ve 6. yargı paketleri de yolda

Ali Babacan, “siyasi atmosfer olgunlaştığında” paketlerin TBMM gündemine getirileceğini söyledi

12 Nisan 2013 14:52

Dördüncü yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük tartışma yaratırken, hükümetin iki yeni paketi için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin’in haberine göre, beşinci ve altıncı yargı paketlerinin yolda olduğu sinyali Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi.

Dünyadaki İtalyan Girişimciler Konfederasyonu’nun (CIIM EurAsiaMed) dün İstanbul’da düzenlenen diyalog toplantısına katılan Babacan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki beş yıl içinde karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili bir soru üzerine, en büyük sorunun ekonominin yasal temelleri olduğunu ve hükümetin çerçevesini hazırlamaya başladığı “beşinci ve altıncı yargı reformu paketleriyle” bu sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.

CIIM toplantısının ardından Hürriyet Daily News’ün sorularını da yanıtlayan Babacan, paketlerle ilgili detay vermekten kaçınarak, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bir şey söylemenin “uygunsuz” olacağını belirtti.

Reform paketlerinin sadece ekonominin yasal temelleriyle ilgili olmayacağını, ekonomi başlıkları da içereceğini ifade eden Babacan, yeni paketlerin açıklanma tarihinin henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi. Babacan, “siyasi atmosfer olgunlaştığında” paketlerin TBMM gündemine getirileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ETİKETLER

yargı paketitbmmmeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24