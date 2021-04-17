4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin nisan etabı başlıyor. Festivalde bu ay, Ulusal Seçki ve Balkan Seçkisi’ndeki filmler sinemaseverler ile buluşacak.

Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç ayrı etapta yapılması planlanan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin mart ayında tamamlanan ilk etabından sonra ikinci etabı 22 Nisan‘da kaldığı yerden devam ediyor.

Kadın sinemacıların emeklerine vurgu yapmak amacıyla her yıl 8 Mart haftası öncesi düzenlenen Kadın Yönetmenler Festivali bu sene 1-7 Mart 2021 tarihlerinde ilk kez uluslararası arenaya taşınarak ulusal seçkide yer alan yerli filmleri Birleşik Krallık ve Kosova’da gösterime açtı; ayrıca 16 uluslararası yapım da çevrimiçi ortamda Türkiye’deki sinemaseverlerle buluştu.



Filmloverss'ın haberine göre; Kadın Yönetmenler Derneği’nin organizasyonu ile hayata geçen 4 Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı ise 22 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yine çevrimiçi koşullarda ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Bu yıl #sığamıyoruz sloganı ile hayata geçen festivalin film programı çerçevesinde uzun metraj, kısa kurmaca ve kısa belgesel ve deneysel kategorileri olmak üzere dört dalda yarışmanın düzenlendiği ve ayrıca yarışma dışı gösterimlerin de yer aldığı ulusal seçkinin yanı sıra, Balkan sinemasının yakın dönemdeki seçkin örnekleri de izlenebilecek.

Ulusal yarışma jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır, yönetmen Jale İncekol, yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aysim Türkmen ve sinema yazarı Banu Bozdemir’den oluşuyor.



Balkan yarışma finalistleri ise festivalin Kısa Film Koordinatörü Doç. Dr. Ragıp Taranç, Uluslararası Koordinatörleri, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Merve Uygun ve Dr. Ebru Beyazıt ile Balkan Temsilcisi Nena Popović’ten oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Aynı zamanda kadın sinema emekçilerini desteklemek adına tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve sosyal sorumluluk vasfı da olan festivalin sürdürülebilirliğini desteklemek açısından, bu yıl ilk kez bir Fongogo kampanyası da hayata geçirildi. Buradan ulaşılabilecek kampanya detaylarında destekçileri, festivale dair sürpriz ödüller de bekliyor.



