4. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı

4. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali bugün başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek olan festival 28 Nisan'a kadar devam edecek.

20 çocuğun doğrudan katılım ve katkılarıyla birlikte hazırlanan festivalde, 16 ülkeden 35 film, söyleşiler, uzman eğitmen ve sanatçılarla hazırlanan atölyeler de gerçekleşecek.

Ayrıca festival kapsamında Ankara Kampüs Koleji’nde yüz yüze film gösterimleri ve atölyeler düzenlenecek, İzmir-Selçuk’ta da yüz yüze arkeoloji atölyesi yapılacak.

Bu yıl "Ekolojiyle Barış" temasıyla yapılacak olan festivalde, ekoloji ile kurulan dostluğun canlı yaşamındaki olumlu ve olumsuz etkileşimine farkındalık yaratmak amacıyla anneler ile yapılan röportajlardan kısa bir belgesel film gösterilecek.

Festival Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, İspanya, Japonya, Rusya, İsveç, Kanada, Fransa, İrlanda, Belçika, Danimarka, Hindistan, İngiltere ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşecek.

Animasyonlu Çark Atölyesi, Animasyonlu Defter Atölyesi, Bir Yakalı Kertenkele ile Felsefe Atölyesi, Ekoloji Dostu Çocuklar, Karikatür Atölyesi, Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Hayal Gücü Atölyesi, Çocuklarla Arkeoloji Atölyesi dışında, Çocuk Hakları Paneli ve Çocukların Şiddetten Korunması, Çocuk Katılımına dair ezberlerimizle Yüzleşmek, Sinemada Çocuk Temsilini Yeniden Düşünmek başlıklı söyleşilerle düzenlenecek olan festival, bu yıl da ücretsiz olacak.

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