4. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin ödülleri dağıtıldı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından bu sene 4, kez düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu. Gece'de usta yönetmen Reha Erdem'in 'Koca Dünya' filmi, Venedik ve Adana Film Festivallerin ardından bir kez daha ödüle layık görüldü.

Uluslararası Uzun Metraj Film ödülü Macaristanlı yönetmen Szabolcs Hajdu’nun ‘It's Not The Time Of My Life’ filmine verilirken Ulusal Uzun Metraj Film ödülünün sahibi Mehmet Can Mertoğlu’nun komedi filmi ‘Albüm’ oldu.

Albüm filmini fragmanı şöyle:

En İyi Senaryo ödülü ise yetimhanede büyüyen iki çocuğun sığındıkları bir ormanda başından geçenleri anlatan ‘Koca Dünya’ filmiyle Reha Erdem'e verildi. ‘Koca Dünya’, Venedik Film Festivali’nden Jüri Özel ödülü ve geçtiğimiz Eylül ayında Adana Film Festivali’nden toplamda dört ödül kazanmıştı.

Koca Dünya filminin fragmanı şöyle:

Festivalde verilen ödüller şöyle:

Kısa Film Özel ödülü: ‘Şucaiyye’, Ahmet Uluçay

Kısa Film İzleyici ödülü: ‘7 Santimetre’, Metehan Şereflioğlu

En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü: ‘Siyah Karga’, Emre Konuk

En İyi Senaryo ödülü: ‘Koca Dünya’, Reha Erdem

En İyi Kurgu ödülü: ‘It's Not The Time Of My Life’, Szilvia Papp

En İyi Kadın Oyuncu ödülü: "Koca Dünya", Ecem Uzun

En İyi Erkek Oyuncu ödülü: ‘The Black Pin’, Nicola Ristanovski

En İyi Yönetmen ödülü: ‘Bodkin Ras’ Kaweh Modiri

Uluslararası Uzun Metraj Film ödülü: ‘It's Not The Time Of My Life’, Szabolcs Hajdu

Ulusal Uzun Metraj Film ödülü: ‘Albüm’, Mehmet Can Mertoğlu

Ulusal Kısa Belgesel Film ödülü: ‘Süheyla’, Gökhan Öcal

Uluslararası Kısa Belgesel Film ödülü: ‘Şucaiyye’, Mohammed Almughanni

Ulusal Kısa Kurmaca Film ödülü: ‘İki Parça’, Murat Uğurlu

Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü: ‘Love’, Reka Bucsi

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek ödülü: ‘Kefaret’, Ali Kışlar

Yapım Destek Platformu Postprodüksiyon ödülü: ‘Kovan’, Eylem Kaftan

Yapım Destek Platformu TRT Ortak Yapım ödülü: ‘Dilsiz’, Murat Pay.