4. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali bugün sona eriyor

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından bu sene 10 - 18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen '4. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali' bu akşam 19.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek.

Kapanış töreninin ardından düzenlenecek ödül töreniyle, festival kapsamında yarışan ulusal ve uluslarası kısa ve uzun metrajlı filmler ödüllendirilecek.

Oldukça yoğun bir film gösterim programının yanı sıra panel, söyleşi ve atölye çalışmaları gibi yan etkinliklerle zenginleştirilen festivalin film gösterimleri, İstanbul'da ayakta kalma mücadelesi veren Atlas Sineması, Feriye Sineması ve Beyoğlu Sineması gibi bağımsız sinemaların yanı sıra Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden iddialı film programıyla İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıkan festivalin açılış filmi Slovenyalı yönetmen Ziga Virc'in, Soğuk Savaş, Uzay Yarışı ve NASA’nın aya gidişi gibi bir döneme damgasını vuran olgu ve olayları konu edinen 'Huston, Bir Sorunumuz Var' adlı kurgu-belgeseli oldu.

Festivalde yarışan ulusal filmler

Festivalde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 68, ulusal kısa belgesel ve kurmaca yarışmalarına ise 347 film başvurdu.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışmasında Reha Erdem'in 'Koca Dünya', Derviş Zaim'in 'Rüya', Mehmet Can Mertoğlu'nun 'Albüm', Ümit Köreken'in 'Mavi Bisiklet', Kıvanç Sezer'in 'Babamın Kanatları', M.Tayfur Aydın'ın 'Siyah Karga', Bedir Afşin'in 'Son Kuşlar' ve Gözde Kural'ın 'Toz' filmi yarışacak.

Festivalde yarışan uluslararası filmler

'Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise Polonyalı belgeselci yazar yönetmen Marta Minorowicz'in 'Zud', genç yönetmen Emma Rozanski'nin 'Papagajka', Kazakistanlı yönetmen Yerlan Nurmukhambetov'un 'Walnut Tree', İran kökenli Hollandalı yazar ve yapımcı Kaweh Modiri'nin 'Bodkin Ras', Macar yönetmen, senarist ve aktör Szabolcs Hajdu'nun 'It's Not The Time Of My Life', Ronny Trocker'ın 'The Eremites' ve yönetmen-senarist Ivan Marinovic'in 'The Black Pin' filmleri yarışıyor.

Festival jürisi

Festivalin uzun metraj jürisinde Maryna Er Gorbach, Ümit Ünal, George Ovashvili, Györg Baron, Songül Öden; kısa kurmaca jürisinde Nisan Dağ, Mernoush Esmaelpour, Matija Pisacic, Ekin Türkmen, Pierre Louis Garnon; belgesel jürisinde Abdülhamit Avşar, Paul Cowan, Amer Shomali, Josef Erçevik ve Elif Eda Tartar Karagöz; İMA destekli filmler jürisinde ise Gökdemir İhsan, Ege Ellidokuzoğlu, Yücel Erzen yer alıyor.