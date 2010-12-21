-4 ÜLKEDE DAHA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ AÇILACAK TBMM (A.A) - 20.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa'da açacakları Yunus Emre enstitüleriyle, Türkçe'yi, lehçelerini öğreteceklerini belirtti. Günay, bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyada, gelişen bir turizm pazarı olarak işaret edildiğini kaydetti. Günay, 2003'te 13 milyon olan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının, bugün 28 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Turizmi ülke düzeyine yaygınlaştırmayı, kıyılardan içeriye çekmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Günay, termal master planı yaptıklarını, yayla turizmi için yeni projelerin bulunduğunu, yeni bölge destinasyonları yaratmaya çalıştıklarını anlattı. Günay, Türkiye'nin, tarihine, doğasına, farklı potansiyeline sahip çıkarak, bugüne kadar deniz, kum, güneşle özdeşleşen ülke turizmini, uzun mevsim ve coğrafyada geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Antalya'ya gelen turist sayısının Mısır'a gelen turist sayısı kadar olduğunu dile getiren Günay, Antalya Havaalanından geçen yıl 18 milyon yolcu taşınırken, 18 milyon rakamının, bu yılın 11 ayı itibarıyla yakalandığını kaydetti. Avrupa Kültür Başkenti olan Essen ve Pecs'i gördüğünü, bu iki şehrin de küçük olduğunu dile getiren Günay, ''Bu iki şehirde de ne yapsanız görünüyor. İstanbul, nüfus itibarıyla Balkanlardaki ülkelerin tamamı kadar. İstanbul'da sokakta yürürken, Essen ve Pecs gibi meydandan ibaret olmadığı için bu kadar göremiyorsunuz. Daha fazlası olamaz mıydı; kuşkusuz olabilirdi, kaynaklar da kullanıldı. Dünya çapında sanatçı, edebiyatçı, müzisyen geldi. İstanbul'un potansiyeli yükseldi'' diye konuştu. Dünya Turizm Örgütüne göre, İstanbul'un konaklama tesisindeki doluluk itibarıyla Avrupa'da 3. sırada yer aldığını belirten Günay, İstanbul'un fiyatlarının, Milan'ın fiyatlarına denk hale geldiğini anlattı. -MÜZELERİN ZİYARETÇİ SAYISI- İstanbul Arkeoloji Müzesinin talihsiz bir müze olduğunu, uzun yıllar boyunca çivi çakılmadığını ifade eden Günay, temel sponsorlukla ciddi çalışma yaptıklarını, girişinden çatısına kadar elden geçirmeye çalıştıklarını kaydetti. Günay, müzeyi, 2009'da 222 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl 11 ay itibarıyla sayının 325 bine ulaştığını, bunun az olduğunu ifade etti. Günay, yakın bir gelecekte ziyaretçi sayısının 500 bini bulacağını düşündüğünü belirtti. Günay, kasım itibarıyla 2 milyon 576 bin kişinin Ayasofya Müzesini ziyaret ettiğini, geçen yıl, aynı dönemde bu rakamın 2 milyon 260 bin kişi olduğunu vurgulayarak, ''Ayasofya'da yüzde 14'lük artış var. Topkapı Müzesinin ziyaretçi sayısı, geçen yıl 11 ay sonunda 2 milyon 236 bin kişiydi, bu yıl yüzde 26 artışla 2 milyon 818 bin'' dedi. -''EN FAZLA MOZAİK SERGİLEYEN ÜLKESİ''- Gaziantep'te arkeoloji müzesi yaptıklarını, dünyanın en fazla mozaik sergileyen ülkesi haline geleceklerini dile getiren Günay, mozaik zenginliklerinin İstanbul ve Zeugma'dan ibaret olmadığını kaydetti. Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim bulunduğum bakanlıkta 10-15 yıl oturan arkadaşlarımızın, bakanlığın dibindeki köhne çarşıyı bile kaldırmadıklarını biliyorum. Dünyada belli bir kültür, gelir düzeyindeki bir kişi, hayatında bir kez olsun, Türkiye'yi görmemişse, kendi çevresinde, yüreğinde eksiklik hissetsin. Türkiye'yi görmek, prestij meselesi haline gelsin. Bunu yapacağız. Bizim insanımız 50 yıldan beri Almanya'da, bir Türk Kültür Enstitüsü yok ama Türkiye'de bir Goethe Enstitüsü var, Türkiye'de Cervantes Enstitüsü var, Fransız, İngiliz kültür merkezi var. Şimdi 2008'den bu yana Yunus Emre var, bütün Balkan, Ortadoğu ülkelerinde. Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa'da Yunus Emre Enstitüleri açıyoruz. Türkçe'yi, lehçelerini öğreteceğiz. Türkiye, ilk kez kendi diline, kültürüne sahip çıkmanın kurumsal altyapısını kuruyor.'' Bakan Günay, 2003'te 17 yerli film üretilirken, 2009'da 70 film üretildiğini belirterek, 2003'te bu filmlere olan 2 milyonluk gişe ilgisinin, 2008-2009'da 23 milyona çıktığını kaydetti. Günay, ''Bunu Avrupa'da hiçbir sinema başaramıyor. Kendi filmlerimiz çok ciddi gişe başarısı elde ediyor. İlk kez 45 yıl sonra Berlin'den ödül getirdi filmlerimiz, bizim destek verdiğimiz filmler, Türk sinemasına destek veriyoruz. Destek verdiğimiz filmler, 100'e yakın ulusal ve uluslararası ödül aldı'' diye konuştu.