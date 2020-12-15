4 siyasi parti, ABD'nin S-400 yaptırımını ortak bildiriyle kınadı

AKP, CHP, MHP ve İyi Parti, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararını ortak bir bildiri yayımlayarak kınadı. 4 parti tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD, "vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet edildi.

TBMM'deki 4 partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

"Geri adım atacak bir ülke değiliz"

Ortak açıklamada, "ABD yönetiminin yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefiklerinden biri olduğu" belirtilerek, "Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışsına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır" denildi.

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