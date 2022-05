4 saat sonra elektriği açılan Moda Sahnesi'nin Sanat Yönetmeni Aydoğan: Hiçbir özel tiyatronun bu paraları ödeyebilme bütçesi yok

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan tiyatro ve sinema merkezi Moda Sahnesi’nin bu sabah kesilen elektriği, yaklaşık 4 saat sonra yeniden açıldı. Moda Sahnesi’nin Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, sahne fuayesinde yaptığı açıklamada, ocak ayı faturasının “gizemli bir el tarafından ödendiğini” belirterek “Hiçbir özel tiyatronun bunu ödeyebilme bütçesi yok, bu paraları, bu fahiş bütçeleri… Bu zamlar, sanat kurumlarının nasıl ayakta kalacağı katiyen düşünülmeden yapılmış zamlardır” dedi.

Yılbaşından itibaren geçerli olan elektrik zammının ardından Moda Sahnesi’ne ocak ayında 20 bin 61 lira elektrik faturası gelmişti. Moda Sahnesi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının 20 bin liranın üzerine çıktığına dikkat çekilerek “Bu fahiş artış, bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriği kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” açıklaması yapılmıştı.

Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, geçen 14 Şubat’taki sosyal medya paylaşımında, EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini açıklamıştı. EnerjiSA, 18 Şubat’ta da ikinci ihtarı göndermişti. EnerjiSA yetkilileri, geçen pazartesi günü de telefonla arayarak fatura ödenmezse elektriğin kesileceğini bildirmişti.

Sabah saatlerinde elektriği kestiler

Moda Sahnesi’ne bu sabah gelen yetkililer, elektriği kesti. Yaklaşık 4 saat sonra ise Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden açıldı. Bunun üzerine, oyuncular Melis Birkan’ın ve Caner Cindoruk’un sahne aldığı “Yeni Bir Şarkı” tiyatro oyununun gösterimi öncesi fuayede basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Moda Sahnesi oyuncuları ve izleyicileri de destek verdi.

"Bu zamlar, birtakım enerji firmalarını zengin etmek için yapılmış zamlardır"

Burada konuşan Kemal Aydoğan, şöyle konuştu:

“Tiyatroların, özel, bağımsız, kamusal tiyatroların bu fahiş faturaları ödeyecek bütçeleri yok. Bu gerekçeyle biz de ‘ödemiyoruz’ dedik ocak ayında faturamızı. Şubat ayında gelince ‘onu da ödemiyoruz’ dedik. Ödeme süreleri dolunca da enerji sağlayan kurum, ihtarını çekti önce, sonra da elektriğimizi keseceğini söyledi. Geçen hafta kesecekti, randevuya gelmediler, bugün geldiler. Hiçbir özel tiyatronun bunu ödeyebilme bütçesi yok bu paraları, bu fahiş bütçeleri... Bu zamlar, birtakım enerji firmalarını zengin etmek için yapılmış zamlardır. Halka rağmen yapılmış zamlardır. Sanat kurumlarının nasıl ayakta kalacağı katiyen düşünülmeden yapılmış zamlardır.”

"Elektriği kesmeleri meşru değil"

“Elektriği kesmeleri de meşru değil, zammı yapmaları da meşru değil” diyen Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu biz kendi adımıza, Moda Sahnesi olarak kabul etmiyoruz. Bunu da defaatle söyledik hem sosyal medyada hem de basınla yaptığımız görüşmelerde. Bugünden itibaren de bunu ödememeye devam edeceğiz. Sonra da ödemeyeceğiz. Hiçbir elektrik faturamızı ödemiyoruz.”

"Faturaları ödemeyeceğiz"

Elektriğin bugün yeniden açılmasının nedenini “gizemli bir elin ocak ayındaki faturayı ödemesi” olarak gösteren Aydoğan, “Bu bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz fakat öğleden beri ulaşamıyoruz, kim bu gizemli el? Bunu öğrenince de sizinle paylaşacağız tabii fakat bu süreç mart, nisan, mayıs ayında aynı biçimde tekrar edecek, faturaları ödemeyeceğiz. Aynı döngü, kısır döngü devam edecek. Dolayısıyla bir an önce merkezi yönetimin de yerel yönetimin de bu problemi çözmesi hem tiyatrolar adına hem halk adına zamları geri çekmesi gerekir. Talebimiz bu. Bir an önce bu düzenlemenin yapılmasını halk adına da tüm tiyatrolar adına da Moda Sahnesi olarak talep ediyoruz. Umarım bir an önce düzenlemeyi yapar yetkili merciiler. Son sözümüz de ödemiyoruz, ödenmeyecek” diye konuştu. (ANKA)