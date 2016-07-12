4 parti anlaştı; iç tüzük değişikliği için komisyon kurulacak

Meclis içtüzük değişikliği için AKP, CHP, HDP ve MHP anlaştı. Buna göre uzlaşma komisyonu kurulacak. Komisyonu yarın çalışmaya başlayacak.



Binali Yıldırım: Partilerin desteğini bekliyoruz



Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı çağrıda, "Muhalefet partilerinin muhalefet yapma gibi bir görevi var. Buna asla ve asla söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama isteriz ki Meclisimiz daha etkin çalışsın. O yüzden gündemde olan içtüzük konumuz var. İçtüzükle ilgili bir şey yapmanın zamanı geldi ve geçti. Çünkü maalesef bu konuda kötü alışkanlıklar, içtüzüğün getirdiği imkanları amacı dışında kullanma aldı başını gitti. AK Parti grubu olarak içtüzük konusunda birlikte hareket etme ve içtüzüğün daha etkin hale getirilerek Meclis'in daha hızlı çalışmasını sağlayacak yeni içtüzüğün yapılması konusunda diğer partilerin desteğini bekliyoruz. Ülkelerle mutabakat yapıyoruz da kendi ülkemizde partiler neden mutabakat yapmasın? Muhalefetimizi sahada istediğiniz kadar yapın, Türkiye için ne yapabiliriz buna kafa yoralım. Bizim için, geleceğimiz için yapacağınız bir şey varsa yol gösterin" demişti.