4 Mayıs Star Wars gününde, 'Darth Vader' David Prowse'un eşyaları açık artırmaya çıktı: Işın kılıcı, kask ve senaryo satıldı

4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde geçen yıl hayatını kaybeden, Darth Vader'ı canlandıran David Prowse'un eşyaları açık artırmayla satıldı. Filmdeki ışın kılıcı, Darth Vader'ın kaskı gibi ikonik ürünlerin satıldığı açık artırmada toplam 400 bin Pound toplandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Star Wars serisinde Darth Vader karakterini canlandıran ve geçen sene 85 yaşında hayatını kaybeden oyuncu David Prowse'un Bristol'daki evinde bir açık artırma düzenlendi.

Toplamda 400 bin Pound'luk satış yapılan açık artırmada bir Darth Vader kaskı 2 bin 200 Pound'a, bir ışın kılıcı prototipi 9 bin Pound'a alıcı buldu. En çok ilgi çeken ürün ise "The Empire Strikes Back" filminin senaryosu oldu. Senaryo, 23 bin Pound'a satıldı.

4 Mayıs Star Wars gününde gerçekleşen açık artırmada gelirin bir bölümü Britanya Alzheimer Araştırmaları'na gitti.

Oyuncu Prowse, yaklaşık 10 yıl Alzheimer hastalığıyla yaşamıştı.