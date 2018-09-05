4. İstanbul Tasarım Bienali'ne geri sayım başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül’de kapılarını açıyor. Okullar Okulu ana başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, altı hafta boyunca altı mekâna yayılan ücretsiz sergilerin yanı sıra yoğun bir atölye, panel ve film programına ev sahipliği yapacak.

Tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 100’ün üzerinde katılımcının projelerinin yer alacağı 4. İstanbul Tasarım Bienali, Okullar Okulu başlığıyla, öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği konularını tartışmaya açacak.

Tasarım eğitimi nasıl farklı olabilir, eskiden ve yeniden neler öğrenebiliriz, geleneksel olanı teknoloji ile nasıl bir araya getirebiliriz, farklı ağlar içinde nasıl farklı üretebilir ve nasıl alternatifler yaratabiliriz gibi soruları merkezine alan 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde bu sene, haritalardan yiyeceklere, ölçüm birimlerinden zamana, el sanatlarından yapay zekâya, resimden uzay istasyonuna kadar tasarımı ve öğrenme biçimlerimizi farklı açılardan ele alan projeler yer alacak.

Okullar Okulu, ücretsiz sergilerin yanı sıra sunacağı zengin etkinlik programıyla farklı öğrenme biçimlerini araştıracak, sorular soracak, deneyler yapacak, yeni olasılıklar ortaya çıkaracak, işbirlikleri yaratacak, deneysel bir laboratuvar rolü üstlenecek ve eğitimi okulun ötesine taşıyarak şehre yayacak.

Okullar Okulu Çatısı Altında Altı Ayrı Okul

4. İstanbul Tasarım Bienali sergileri ve etkinlikleri bu sene Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekânda yer alacak. Her bir mekân, tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat’ta yer alan Bozum Okulu, yeni yapılar oluşturmak için öncelikle var olanı bozarken, onun işlevini değiştirerek yeniden tasarlayan işlere ev sahipliği yapacak. Şehirle kurduğumuz ilişkileri farklı bir açıdan ele almamızı sağlayacak projelerle gündelik hayatın gizli tasarımlarını da algılamamızı sağlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alan Akışlar Okulu, suyun, kültürün, objelerin ve bilginin hem fiziki hem de dijital dünyada nasıl hareket ettiğini, etkileşime dayalı bir ağ oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini inceleyecek. Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu, değer bildiren her türlü kurumsallaşmış normu sorgulayarak yeniden tasarlayacak, standartların ve değerlerin değişkenliğini araştıracak. Arter’de yer alan Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakacak. SALT Galata’da yer alacak Zaman Okulu dijital ve analog dünyanın aynı saat döngüsüne tabi olup olmadığını sorgulayacak, hayatımızı yeniden tasarlayan teknolojinin bizi nasıl zamanın kendisinden kopardığının hikâyesini anlatacak. Studio-X Istanbul’da yer alan Sindirim Okulu ise yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri sorgulayacak.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin dopdolu etkinlik programı

4. İstanbul Tasarım Bienali’nde sergiler dışında da ziyaretçileri yoğun bir program bekliyor. Bienalin ücretsiz etkinlikleriyle katılımcılar altı hafta boyunca birlikte öğrenecek, düşünecek, tartışacak, kitap okuyacak, yemek pişirecek. Bienal mekânlarında Okullar Okulu ve altı alt okul temasını farklı açılardan ele alan, tasarımcılarla sohbetlerden yürüyüşlere, özel kitap okumalarından yemek atölyelerine, yüz yogasından haritalamalara, blockchain atölyesinden performanslara pek çok etkinlik düzenlenecek. Bienal süresince sergi mekânları, bienal katılımcılarıyla tanışmak ve sohbet etmek isteyenler için Tasarım Sohbetleri’ne de ev sahipliği yapacak ve öğrenme biçimi olarak tasarım ve tasarım biçimi olarak öğrenmeyi ele alan tartışmalara sahne olacak.

Pera Film tarafından hazırlanan film programı kapsamında da bienal süresince eğitim ve öğrenme kavramlarını irdeleyen 20’den fazla kurmaca ve belgesel film izleyicilerle buluşacak.

Bienalin genç ziyaretçileri ise 4. İstanbul Tasarım Bienali ve Pera Öğrenme Programları ekibinin Juliette Pépin ve Mark Henning işbirliğiyle hazırladığı bir programla bienalin birer parçası olacak. Farklı yaş gruplarına özel programıyla bienal ziyaretçileri, Ölçekler Okulu’nda yer alacak değişik ölçü birimleri ve normlar üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi tasarımlarını üretme imkânı yakalayacak. 4. İstanbul Tasarım bienali kapsamındaki Öğrenme Programı, Hollanda’nın Genç Kültür programı tarafından destekleniyor.

Kamusal Program, Film Programı ve Çocuk Eğitim Programı’nın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Programlarla ilgili tüm duyuruları http://aschoolofschools.iksv.org/tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Üniversiteler bienalin bir parçası oluyor: Akademi günleri

Bir diyalog ve üretim mekânı olarak tasarlanan 4. İstanbul Tasarım Bienali, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurtdışından birçok üniversiteyi bir araya getiren özel bir etkinlik serisi düzenliyor. Bienal süresince devam edecek Okullar Okulu: Akademi Günleri etkinlikleri aracılığıyla Türkiye çapında 20’den fazla üniversite, bienal teması etrafında gerçekleştirilen projelerini katılımcılarla paylaşacak.

Bienale katkıda bulunan üniversitelerle de sergi mekânlarında ve okul kampüslerinde özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Arter’de yer alan Dünya Okulu’nun tema sponsoru İstanbul Kültür Üniversitesi’yle yapılan işbirliği çerçevesinde, bienal mekânında ve okulun kampüsünde açılacak sergilerin yanı sıra göç kültürü üzerine konferans ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu’nun tema sponsoru Yeditepe Üniversitesi, bienal süresince bienal mekânında ve üniversitenin kampüsünde çeşitli paneller, atölyeler ve söyleşilerden oluşan bir program sunacak. Bienale katkı sağlayan kuruluşlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi ise, 4. İstanbul Tasarım Bienali’yle birlikte çeşitli paneller gerçekleştirecek ve bienal kapsamında yer alan mimari fotoğraf atölyesine ev sahipliği yapacak.

Akademi Günleri programının ayrıntıları http://aschoolofschools.iksv.org/tr adresinden takip edebilir.

Bienalden bir kitap, bir ajanda ve bir çocuk kitabı

4. İstanbul Tasarım Bienali’ne bu sene üç ayrı kitap eşlik ediyor. Bienal kapsamında, Okullar Okulu ana başlığına temas eden makaleler, bienal katılımcılarıyla yapılan röportajlar ve Naho Kubota’nın Türkiye’deki beş farklı mimarlık fakültesinde çektiği fotoğrafların yer aldığı Öğrenme Biçimi Olarak Tasarım: Okullar Okulu Okumaları ve Okullar Okulu katılımcıları ve projeleriyle ilgili bilgilere yer veren, bienal etkinliklerini gerçek bir ajanda formatında listeleyen Okullar Okulu Ajandası yayımlanıyor. Bienale eşlik edecek bir başka yayın da Bernard Van Leer Vakfı’nın desteğiyle, Yekta Kopan’ın yazıp Burcu Ural Kopan’la birlikte tasarladığı ve illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan “UZUN, KOCAMAN, ÇOK!” adlı çocuk kitabı olacak.

Dünyanın dört bir tarafından tatılımcılar İstanbul’da öğrenmeyi tartışacak

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin ön izleme günleri, 20–21 Eylül tarihlerinde Okullar Okulu: Oryantasyon adıyla gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca Türkiye ve yurtdışından uygulamacılar, eğitimciler ve düşünürler, İstanbul’da bir araya geliyor.

21 Eylül Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenecek “İstisna Mekânları” adlı konferans programında, Türkiye’den ve yurtdışından pek çok katılımcı bir araya gelerek kurumların, okulların, eğitimcilerin ve yayıncıların eğitim ile kesişim noktalarını kendi pratikleri üzerinden izleyicilerle paylaşacak.

Bienali ön izleme günleri olan 20–21 Eylül tarihlerinde ziyaret etmek isteyen basın mensupları, profesyoneller ve akademisyenler akreditasyon başvurularını 14 Eylül tarihine kadar http://accreditation.iksv.org/tr/akreditasyon_tasarim.asp adresinden gerçekleştirebilirler.

Bienal katılımcılarıyla özel röportajlar

4. İstanbul Tasarım Bienali ekibi ve katılımcılarıyla bienal hazırlıkları ve bienal süresince yapılan özel röportajları http://aschoolofschools.iksv.org/tr/#section-journallink adresinden takip edebilirsiniz.

4. İstanbul Tasarım Bienali hakkında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, Okullar Okulu ana başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde, 22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Belçika’nın Hasselt kentindeki Z33 Güncel Sanat Evi ve Fransa’nın Arles kentindeki deneysel tasarım laboratuvarı atelier LUMA’nın sanat direktörlüğünün yanı sıra Eindhoven Tasarım Okulu’nun Sosyal Tasarım yüksek lisans programının yönetimini de yürüten Jan Boelen’in küratörlüğünde düzenlenen bienalde, Vera Sacchetti yardımcı küratör, Nadine Botha asistan küratör olarak görev alıyor.

Bienalde Yapı Kredi Akışlar Okulu, İstanbul Kültür Üniversitesi Dünya Okulu, Panerai Zaman Okulu, Metro Türkiye Sindirim Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Ölçekler Okulu’nun tema sponsoru olurken, Edding bienalin atölye sponsorluğunu, VitrA panel programını, Mavi ise Tasarım Rotaları programının sponsorluğunu üstleniyor. Omnia Su Paşabahçe Mağazaları özel proje sponsoru olarak bienale destek verirken, Katkı sağlayan kuruluşlar arasında Türk Tuborg A.Ş., Arçelik, 3Dörtgen, Borusan Holding, Ersa, Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Tic. A.Ş., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kartek Technologies, KUKA AG, MEF Üniversitesi, Metal Yapı İnşaat Taahhüt San. Dış Tic. A.Ş., QNB Finansbank, Q-artz, Sotheby's, Tempo, The Stay Otelleri, Türk Ekonomi Bankası (TEB), YazıcıLegal yer alıyor.

Yüksek çözünürlüklü görseller için: http://www.iksvphoto.com/#/folder/9d9dej

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