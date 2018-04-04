4. İstanbul Tasarım Bienali Beyoğlu'nda altı mekâna yayılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), VitrA’nın bienal sponsorluğunu üstlendiği 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül - 4 Kasım 2018 arasında düzenlenecek. Jan Boelen küratörlüğünde, Okullar Okulu temasıyla gerçekleştirilecek bienalin sergileri, İstanbul’un en canlı ve çeşitliliğiyle zengin semtlerinden Beyoğlu’nda bulunan birbirinden etkileyici altı farklı mekâna yayılıyor.

Bienal sergileri bu yıl Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da gerçekleştiriliyor. Bölgenin ana yaya arterlerinden İstiklal Caddesi’yle birbirine bağlanan bu mekânlar, semtin tarihi, sosyal ve kültürel dokusunun parçası olan kuşaklararası ve disiplinlerötesi öğrenme ortamlarını kapsayan 3,5 km’lik bir yürüyüş rotası yaratıyor.

VitrA, 4. İstanbul Tasarım Bienali’yle tasarıma desteğini artırarak sürdürüyor

60 yıllık deneyimiyle iyi mimarlık uygulamalarının çözüm ortağı olan VitrA, kuruluşundan bu yana, tasarım ve mimarlığı odağına alan, sektörün farklı aktörlerine dokunan, bellek oluşturulmasını sağlayan, ilham verici ve ufuk açıcı projelere katkıda bulunuyor. Başlangıcından beri İstanbul Tasarım Bienali’ni destekleyen VitrA, bu yıl katkısını artırarak sürdürüyor ve bienal sponsorluğunu tek başına üstleniyor. VitrA ayrıca, dünya mimarlık gündeminin en önemli etkinliği Uluslararası Venedik Bienali Mimarlık Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu’nun da ilk günden bu yana destekçileri arasında yer alıyor.

İstanbul Tasarım Bienali Hakkında

İKSV tarafından ilki 2012 yılında düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, her iki yılda bir tasarım fikirlerinden çeşitli kesitleri bir araya getiriyor ve geniş bir yelpazede pek çok alanın tasarımla ilişkisini inceliyor. Yaratıcı ve akademik çevreler için ilham verici fikirler ortaya koyan, bu çevreler arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyen bienal, kültür üreticileri ve kurumları, üniversiteler ve kuruluşlar arasındaki ulusal ve uluslararası ağlarda faaliyet gösteriyor.

İstanbul Tasarım Bienali, proje, etkinlik ve müdahaleler için dinamik bir alan olarak kenti merkezine alıyor, küresel tasarım sorunları için çözümler sunuyor. Bienal, tasarımın kendisini tartışmaya açarken toplumun keşfedilmemiş veya göz ardı edilen yönlerini ön plana çıkarmayı ve yeni dünya koşullarını yakın markajına alarak fikir alışverişini tetiklemeyi hedefliyor.

İki yılda bir gerçekleşen sergisi ve çeşitli etkinliklerinin yanında bienal, çoksesliliği güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürerek ve esin veren tasarım arşivleri oluşturarak uzun soluklu, derinlikli ve disiplinlerarası aktarımların devamlılığını sağlamayı hedefliyor. Bugünün toplumunu anlamada bir araç olarak tasarıma adanan, geleceğe dönük bir tartışma platformu olarak İstanbul Tasarım Bienali, çalışmalarına sürekli bir dönüşüm içinde kalarak devam ediyor.